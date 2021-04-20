Рубль начинал день с укрепления в моменте до 75,94 за доллар, но затем вновь отступил на фоне продолжающихся новостей о текущей дипломатической напряжённости с рядом стран Запада. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 5135 рублей.

Ставки MosPrime снизились до 4,58% на день, выросли до 4,67% на неделю и 5,01% на месяц. Рынок явно закладывается на дальнейшее повышение ставки ЦБ РФ. К середине дня снижение индекса доллара почти иссякло. Показатель терял скромные 0,01%.

Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала до 1,59%. Достижения AUD и NZD сократились до укрепления в пределах 0,2% против американского конкурента. В отличие от рубля, норвежская крона торгуется на максимуме против доллара США с 2018 года. Однако в норвежской кроне нет геополитических рисков. Поэтому данный фактор формирует и продолжит формировать будущее рубля, хотя резкого ослабления пока ждать не стоит. Более того, любые признаки смягчения ситуации заставят рубль вернуться к укреплению.