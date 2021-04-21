Снижение российского рынка акций вчера продолжилось: Индекс Мосбиржи закрылся с потерей 0,6%. Но причиной вчерашних неагрессивных продаж стала уже не политика, а снижение американского рынка акций, который начал откат от верхней границы восходящего канала на уровне около 4175 пунктов по Индексу S&P500.

Хорошая статистика по экономике США и сильная корпоративная отчетность за первый квартал уже отыграны, поводов для пробоя канала нет. Так что коррекция за океаном вполне логичная. Поддержка в виде нижней границы канала проходит сейчас в районе 4000 пунктов, но не факт, что S&P500 спустится до этого уровня.

Европейские фондовые индексы снизились во вторник. Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 закрылся снижением на 1,9%, британский индекс FTSE 100 потерял 2%, немецкий DAX снизился на 1,55%, а французский CAC просел на 2,09%. Европейские площадки болезненно отреагировали на информацию о том, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) во вторник рекомендовало добавить предупреждение о возможном образовании тромбов к информации о вакцине против коронавируса Janssen, принадлежащей корпорации Johnson & Johnson.

Netflix отчитался. Количество новых подписчиков — плюс 4 млн, но меньше прогноза на 2 млн (рассчитывали на 6 млн). Рынок отреагировал слишком нервно — акции упали на 10%. Компания говорит, что рост числа подписок выше прогнозов начиная со второго полугодия (благодаря выходу новых сезонов успешных франшиз) позволит выполнить план на 2021 год. При этом компания стала кэш-позитивной. Третий квартал подряд показывает положительный денежный поток. В Q2 почти $700 млн. осталось дополнительно на счетах. И это при расходах почти в $5,2 млрд за квартал.

Акции Boeing снизились на 4,1% из-за неожиданного ухода финансового руководителя, что стало ещё одним шоком после того, как компания восстанавливается после пандемии и кризиса вокруг 737 MAX. Бумаги United Airlines просели на 9% после публикации накануне слабого отчета за квартал.

Убыток по итогам первого квартала составил $7,5 на акцию, что оказалось хуже прогноза аналитиков в $7,08. Apple представил обновленную линейку продуктов. Также компания объявила об обновлении сервисов по банковской карте Apple Card, сервисов Apple Podcasts Segezha Group (дочерняя компания АФК "Система") объявляет предварительный ценовой диапазон первичного публичного предложения и планируемый листинг на Московской бирже.