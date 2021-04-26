Торговая динамика была разнонаправленной. Индекс Московской биржи не смог обновить максимум. Лидерами роста на фоне новости о сделке с СИБУРом стали акции Казанского Оргсинтеза (KZOSP 33,94, +39,90%). В числе аутсайдеров из-за закрытия реестра на дивиденд оказались бумаги ТМК (TRMK 80,94, —11,75%). Пара USD/RUB спустилась в диапазон 74,00-75,00.

Банк России поднял ключевую ставку до 5% годовых. Таким образом регулятор перешел к нейтральной ДКП: он намерен поддерживать ставку на уровне 5-6% при инфляции около 4%. Также возможен дальнейший пересмотр в рамках указанного коридора, но это будет зависеть от темпов роста цен. Ситуация на денежном рынке пока остается спокойной, ставки повысятся вслед за ключевой на 0,25-0,5 п.п.

На горизонте полугода, на наш взгляд, указанное решение регулятора не окажет давления на темпы роста ВВП, но при этом оно может не сдержать, а начать стимулировать спрос, что будет препятствовать снижению инфляции. Как следствие, не исключено новое повышение ставки на один-два шага, если темпы роста цен не сократятся на горизонте трех месяцев.

Лента (LNTA 241,50, +1,39%) отчитается за 1-й квартал. Прогноз по выручке: 107 млрд руб. EBITDA может составить 11 млрд руб. Прибыль ожидается на уровне около 3 млрд руб. Рост оборота поддерживается продовольственной инфляцией и увеличением онлайн-продаж, но сдерживается конкуренцией со стороны дискаунтеров. Не исключаем дальнейшего снижения акций компаний потребительского сектора после повышения ключевой ставки.

Сбербанк, ао (SBER 293,00, +0,28%), спек. покупка, цель: 305 руб. Котировки могут пробить максимум и провести успешный штурм психологически значимой отметки 300 руб.

Ожидаем разнонаправленную динамику. Внешний фон позитивен. Возможно обновление максимума по индексу Мосбиржи и его рост в диапазоне 3600-3650 пунктов. Вектор котировок будет зависеть от динамики на внешних площадках. Прогноз по паре USD/RUB: коридор 74,10-75,10.