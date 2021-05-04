В пятницу данные по буровой активности в США представила Baker Hughes. Число активных нефтяных буровых установок незначительно снизилось до 342 уст. (-1 уст.), число газовых установок выросло до 94 уст (+2 уст.). В Канаде наблюдается оживление, впервые за несколько недель число нефтяных установок выросло и составило 20 уст. (+3 уст.) В целом опережающие показатели американской добычи замедлились, что является позитивным для нефтяных цен.

Аналитики Goldman Sachs ожидают, что общее количество буровых в США вырастет в среднем до 480–500 уст. к IV кварталу 2021 г., причем большая часть этого прироста будет приходиться на Permian (35–45 уст.), Eagle Ford в Техасе (5–10 уст.) и Bakken в Северной Дакоте (3–5 уст.).

В понедельник цены на нефть выросли чуть более чем на 1% после падения на 1,9% в пятницу. Данные Reuters указывают на то, что около трети населения США уже вакцинированы от COVID-19, что снижает вероятность новых жестких локдаунов в стране, которая является крупнейшим потребителем нефти в мире. В Китае (потребитель нефти №2) ситуация с COVID-19 также достаточно стабильна.

Среди негативных факторов можно отметить сохраняющийся всплеск числа заражений в Индии, мировом потребителе нефти №3. В понедельник суточное число заражений 12-й день подряд составляло более 300 тысяч. Такая динамика сдерживает рыночный оптимизм, однако участники рынка постепенно становятся все более толерантными к таким новостям. На прошлой неделе технический комитет ОПЕК+ отметил, что ситуация в Индии будет иметь ограниченное влияние на рынок.

Другим сдерживающим фактором являются переговоры Ирана со странами-участницами ядерной сделки. В 2018 г. при президенте Трампе Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки и возобновили санкции в отношении иранского нефтегазового экспорта. В настоящий момент ведутся переговоры о том, чтобы санкции были сняты в обмен на полную остановку Ираном разработок ядерного вооружения. Если переговоры достигнут цели, то Иран может постепенно нарастить добычу на 1,5 млн б/с, что окажет влияние на рыночный баланс. По оценке Reuters, с начала года иранская добыча уже выросла на 0,4 млн б/с в ожидании отмены или смягчения санкций.

Фьючерсы на Brent сегодня с утра торгуются выше $67 за баррель. Краткосрочная тенденция направлена вверх в район $70 за баррель, однако большое значение могут иметь косвенные индикаторы восстановления спроса. Рынок возлагает большие надежды на летний сезон, когда возрастает спрос на автомобильное топливо, поэтому такие данные будут внимательно отслеживаться участниками торгов.



