3 мая американские фондовые площадки демонстрировали разнонаправленную динамику. S&P 500 вырос на 0,27%, до 4193 пунктов, Dow Jones повысился на 0,70%, Nasdaq снизился на 0,48%. Энергетические компании отыграли потери, вызванные коррекцией котировок на нефть, и прибавили 2,91%; сектор сырья и материалов также стал одним из бенефициаров первой торговой сессии в мае, повысившись на 1,53%. Главным аутсайдером вчера оказался сектор циклических потребительских товаров, который скорректировался на 0,66%.

· Нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes (BKR: +8,0%) получила контракт от Petrobras на поставку подводного нефтепромыслового оборудования в рамках проекта по возрождению месторождений Марлим и Воадор в Бразилии.

· Поставщик ковровых покрытий Mohawk Industries (MHK: +7,5%) опубликовал сильные результаты за первый квартал 2021 года. Выручка выросла на 16,8%, до $2,7 млрд, побив консенсус-прогнозы.

· Производитель косметики Estee Lauder (EL: —7,9%) сообщил о росте выручки на 15,2% г/г, до $3,9 млрд, что, однако, оказалось ниже ожиданий рынка на $80 млн. За публикацией отчета последовала коррекция котировок.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику. Новостной поток скромный, хотя календарь корпоративных отчетов остается насыщенным и выступает основным фактором, определяющим настроения инвесторов. В фокусе внимания по-прежнему остается инфляция, поскольку ряд компаний в своих квартальных отчетах отразили увеличение производственных затрат, которые обусловят рост цен на продукцию, а также указали на сбои в цепочках поставок. Позитивные настроения инвесторов подогреваются благодаря ускоренным темпам снятия карантинных ограничений в США, но глобальная картина роста заболеваемости по-прежнему остается неоднозначной. Ключевым событием текущей недели остается апрельский отчет по занятости населения США: по ожиданиям, прирост работающих граждан составит более 1 млн человек в текущем месяце после увеличения на 916 тыс. в марте. Это может обусловить усиление процикличной ротации капитала, а также привести к новому обсуждению сроков сворачивания программы количественного смягчения ФРС.

· Азиатские фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику. Гонконгский Hang Seng вырос на 0,70%. Китайский CSI 300 скорректировался на 0,79%, а японский Nikkei 225 упал на 0,83%. EuroStoxx 50 прибавляет 0,12%.

· Аппетит к риску неуверенный. Доходность по 10-летним трежерис увеличивается до 1,62%. Фьючерс на нефть марки Brent повышается на 1,78%, до $65,6. Золото консолидируется после роста накануне до $1782 за тройскую унцию.

Мы ожидаем, что предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4160–4210 пунктов.

Индекс настроений от Freedom Finance не изменился и составляет 73 из 100, по-прежнему отражая надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в текущем году. При этом инвесторы позитивно воспринимают открытие экономик и сильные макроэкономические показатели, однако рост заболеваемости за пределами США по-прежнему вызывает беспокойство.

Технически индекс S&P 500 остается в восходящем тренде. Накануне бенчмарк опустился ниже уровня 4200 пунктов, так как инвесторы проявили склонность к фиксации позиций. Индикатор RSI демонстрирует «медвежью» дивергенцию, а MACD перешел в красную зону. Мы отмечаем вероятность коррекции в краткосрочной перспективе. Свечной паттерн на недельном графике указывает на вероятность образования локального пика.