По данным Росстата, доходы населения просели в 1 кв. 2021 г. на 2,2% г./г. С учетом того, что данные за 4 кв. 2020 г. были пересмотрены в сторону повышения (раньше было —1,7% г./г., а сейчас —0,9% г./г.), ухудшение особенно заметно. Отметим, что такая динамика отнюдь не является результатом эффекта базы – впервые за три квартала наблюдаемое ухудшение кв./кв. с исключением сезонности оказалось существенным (-2,2% кв./кв. против 1,8-2,1% кв./кв. во 3-4 кв. 2020 г.).

Мы полагаем, что основным фактором стало определенное замедление в стимулирующей динамике бюджета, которая, однако, как мы ожидаем, возобновится уже по итогам 2 кв. 2021 г.

Ухудшение наблюдалось по всем статьям доходов населения: просели как зарплаты и социальные трансферты, так и прочие доходы населения. Причем, судя по тому, что реальные зарплаты работников организаций в январе-феврале росли, это означает, что ухудшение наблюдалось в «сером» сегменте рынка труда.

Улучшения в потребительских расходах населения, по сути, продолжились в 1 кв. 2021 г. только лишь за счет сохранения положительной динамики потребкредитования (чуть более 7% г./г. в номинальном выражении) и сокращения темпов роста сбережений (депозиты населения в рублях увеличились лишь чуть более, чем на 3% в номинальном выражении в 1 кв. 2021 г., тогда как за прошлый год они росли двузначными темпами). Кстати, стоит отметить, что потребкредитование постепенно начало ускоряться и вскоре достигнет темпов конца прошлого года.

В ближайшие месяцы стоит ожидать улучшения динамики доходов и расходов населения, как минимум, из-за существенного эффекта низкой базы прошлого года. При этом фундаментальные позитивные факторы (прежде всего, поддержка со стороны социальных расходов бюджета) должны сохраниться (напомним, что из-за смягчения бюджетного правила избыточный уровень расходов бюджета составит 1,5-2 трлн руб.).