По итогам 2020 г. группа X5 вновь немного увеличила отрыв от ближайшего конкурента. Холдинг остается несменным лидером в розничной торговле продуктами питания и продолжающийся тренд на консолидацию и расширение современной розницы, по нашему мнению, будет и дальше позитивно сказываться на финансовых результатах компании.

Менеджмент ставит перед собой амбициозную цель по увеличению контролируемой доли рынка примерно до 15% к концу 2023 г. Для этого X5 будет наращивать оборот более чем на 10% каждый год в течение следующих трех лет, но при этом поддержит рентабельность EBITDA выше 7%. Также должно помочь развитие онлайн-сегмента, в котором группе удалось занять одну из лидирующих позиций.

На наш взгляд, рынок сейчас в значительной степени не учитывает потенциал этого направления. Дивиденды за 2020 г. составили 50 млрд руб., что на 75% выше показателя предшествующего года и, скорее всего, X5 продолжит постепенно увеличивать выплаты каждый год при росте бизнеса. Мы по-прежнему рекомендуем «Покупать» бумаги компании с целевой ценой 3 152 руб. за GDR.