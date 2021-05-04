В начале утренней сессии рубль пытался развить восходящее движение на позитивном внешнем фоне, но затем сдал позиции, обновив недельный минимум к доллару. После открытия основных российских торгов глобальные площадки просели, однако нефть ускорила рост, вызвав укрепление рубля.

Вчера в наше отсутствие нефтяные цены также закрылись в хорошем плюсе, что в основном и обеспечило нам позитивный старт недели. Большинство рынков акций завершило предыдущую сессию около локальных минимумов. Негативом стало еще одно заявление чиновника ФРС, намекающее на возможность скорого ужесточения монетарной политики американского регулятора.

Во время вчерашнего выступления глава Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс высказался о возможности повышения краткосрочных ставок на денежном рынке с целью охлаждения его перегретости. Хотя, по словам чиновника, эти корректировки не будут рассматриваться как изменение денежно-кредитной политики ФРС, ранее подобные меры предшествовали сокращению покупок активов в рамках QE.

В пятницу заявление главы ФРБ Далласа Роберта Каплана о том, что, по его мнению, ФРС должна начать обсуждение вопроса о замедлении или сокращении ежемесячных покупок активов на $120 млрд, вызвало резкое снижение рисковых активов и рост доллара.

Поддержку рублевым активам оказывает увеличение вероятности встречи президентов России и США. Вчера глава американского госдепартамента заявил, что в ходе нее лидеры смогут обсудить стабилизацию отношений между двумя странами.

Развивающиеся валюты сегодня демонстрируют нисходящую динамику, многие несут ощутимые потери на фоне активного роста доллара. Правда, после старта европейской сессии в секторе начались коррекционные попытки на фоне замедления подъема доллара.

На российском долговом рынке наблюдается уменьшение волатильности. Индекс гособлигаций RGBI постепенно сокращает амплитуду разнонаправленных движений, происходивших в предыдущие несколько сессий, торгуясь в небольшом плюсе.

В середине сессии рубль перешел к умеренной коррекции восходящего движения, реагируя на резкое ухудшение ситуации на мировых рынках.

Нефть продолжает активно дорожать

Поначалу нефтяные цены умеренно проседали в рамках коррекции вчерашней волны роста, но после старта основной российской сессии возобновили активный подъем, переписав двухмесячные вершины. К текущему моменту произошел откат, сейчас Brent прибавляет 1,2% около значения $68,4.

Несмотря на сложную обстановку с коронавирусом в Индии, а также рост доллара, на рынке нефти сохраняются оптимистичные настроения. Этому способствовал превзошедший ожидания отчет за I кв. саудовского нефтегиганта Saudi Aramco, показавшего рост прибыли на 30% в годовом выражении.

Позитива добавили и комментарии главы компании, заявившего, что «импульс, вызванный восстановлением мировой экономики, укрепил энергетические рынки». Также он добавил, что «некоторые встречные ветры все еще остаются», но отметил: «Учитывая положительные признаки спроса на энергию в 2021 г., есть больше причин для оптимизма в том, что наступают лучшие времена».

Доллар возобновил поступательный рост

Американская валюта с начала дня активно повышалась, быстро нивелировав провал предыдущей сессии. Индекс доллара (DXY) приблизился к установленной вчера недельной вершине, после чего стал умеренно корректироваться. Сейчас DXY прибавляет 0,3% около отметки 91,2 п.

Европейская валюта в первой половине дня демонстрировала устойчивое снижение. В результате пара EUR/USD обновила недельный минимум, после чего перешла к восстановлению, теряя сейчас 0,3% около значения 1,203.

Пара USD/RUB развивает очередную восходящую волну, корректируя снижение, стартовавшее во второй половине апреля. До закрытия часовой свечки над верхней границей среднесрочного нисходящего канала более вероятно, что мы увидим по меньшей мере еще одну попытку пробоя поддержки 74,19 руб.