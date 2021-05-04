На прошлой неделе рынки евробондов консолидировались вблизи достигнутых уровней. На фоне умеренного роста ставок по гособлигациям США (доходность к погашению 10-летних казначейских бумаг подросла с 1,56% до 1,63%) котировки евробондов несколько снизились. По итогам недели индекс евробондов Euro Cbonds IG Corporate EM потерял 0,2%. Российские евробонды демонстрировали более уверенную динамику на фоне ослабления геополитической напряженности. Индекс Euro Cbonds IG Russia вырос на 0,2%.

Наша текущая ставка на рынке евробондов – это качественные заемщики из развивающихся и развитых стран преимущественно с рейтингами от "ВВ" до "ВВВ". По мере улучшения рыночных настроений приток средств инвесторов в данный сегмент рынка продолжится, что поддержит котировки бумаг. Кроме того, заметный вклад в общую доходность инвестиционных портфелей обеспечит привлекательная купонная доходность по этим инструментам.

Рублевый облигационный рынок при отсутствии новой значимой информации консолидировался в течение недели у достигнутых уровней. Индекс гособлигаций МосБиржи потерял 0,1%. Корпоративные облигации благодаря интересу со стороны локальных инвесторов умеренно подрастали. Индекс корпоративных облигаций МосБиржи прибавил 0,2% за неделю.

На рублевом облигационном рынке в настоящий момент мы делаем ставку как на ОФЗ, так и на корпоративные облигации. Дальнейшее повышение ключевой ставки ЦБ РФ уже заложено в котировки облигаций, при этом ОФЗ выиграют от снижения геополитической напряженности и высоких цен на нефть. При этом мы отдаем предпочтение ОФЗ сроком 7–10 лет, поскольку они обладают наилучшим сочетанием доходности и риска при текущей форме кривой. Корпоративные облигации второго и третьего эшелонов с погашением до 5 лет интересны благодаря оптимальному соотношению риска и доходности. Высокая купонная доходность по корпоративным облигациям внесет заметный вклад в общую доходность портфелей.



