Цены на нефть во вторник росли на фоне ожиданий сильного спроса, которые получили поддержку в виде оптимистичной статистики по запасам от API.

По мере приближения лета наступает высокий автомобильный сезон, в котором традиционно наблюдается рост спроса на бензин и другие светлые нефтепродукты.

Участники рынка ожидают, что в ближайшие несколько месяцев спрос на топливо может резко вырасти, поскольку сезонный фактор может совпасть со смягчением мер по социальному дистанцированию и возобновлением международных авиаперевозок. По информации Reuters, в США вакцинирована уже треть населения и риски возобновления жестких локдаунов минимальны.

Инвестиционный банк Goldman Sachs на прошлой неделе опубликовал прогноз, согласно которому возобновление международного авиасообщения в мае добавит к спросу 1,5 млн б/с со стороны авиационной отрасли, а всего в ближайшие полгода рост спроса составит 5,2 млн б/с — "самый большой скачок спроса на нефть в истории", отмечают аналитики банка в отчете.

В течение дня цены на нефть повышались. Поздно вечером была опубликована позитивная статистика по запасам нефти от API, которая поддержала оптимизм. По данным института, запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 7,7 млн баррелей, запасы бензина и дистиллятов сократились на 5,3 млн и 3,5 млн баррелей, соответственно.

Такие данные могут подтверждать сильный спрос. После публикации нефтяные котировки продолжают расти и торгуются выше $69 за баррель. При сохранении сентимента в ближайшие дни вероятен подъем в район $71-72 за баррель.

На стороне предложения в ближайшие месяцы ожидается рост. Страны ОПЕК+ в мае увеличивают добычу на 0,7 млн б/с. Планируется, что увеличение будет более чем компенсировано сильным спросом. Всего с мая по июль страны ОПЕК+ добавят на рынок около 2,1 млн б/с. Также с начала года наблюдается рост добычи в Иране, который ведет активные переговоры о снятии санкций США с нефтегазового экспорта. Если переговоры увенчаются успехом, то иранская добыча может вырасти на 1,5 млн б/с.

Сегодня в 17:30 МСК официальные данные по запасам нефти представит Минэнерго США.