Базового комментария от Дж.Йеллен (глава Казначейства США) о том, что более высокие процентные ставки могут быть востребованы при разгоне экономики и сопутствующих инфляционных рисках, хватило, чтобы американские индексы завершили вчерашнюю сессию снижением (S&P 500 —0.7%, Nasdaq —1.9%). Последовавшие разъяснения, что комментарии г-жи Йеллен не носят сиюминутного характера, успокоили инвесторов — сегодня с утра фьючерсы на акции торгуются в небольшом плюсе.

БАЗОВЫЕ СТАВКИ

Доходность 10-летних US Treasuries продолжает осцилляцию вокруг уровня 1.60% годовых, пусть и реагируя на поступающий новостной поток (провал ниже 1.56% вчера в обед).

СЫРЬЕВОЙ РЫНОК

Brent устремилась к $69.5/барр. (+3.3% с начала месяца), поддерживаемая данными API о снижении запасов сырой нефти в США на 7.7 млн барр. на неделе к 30 апреля.

МИРОВЫЕ ВАЛЮТЫ

Пара EUR/USD с утра все-таки опустилась ниже 1.20, продолжая движение в сторону 50- и 200-дневного скользящих средних (1.195). В фокусе сегодня — финальные данные по индексу PMI в сфере услуг в Европе и США в апреле, а также апрельские данные по американскому рынку труда от ADP.