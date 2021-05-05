У инфляционного страха глаза велики
Базового комментария от Дж.Йеллен (глава Казначейства США) о том, что более высокие процентные ставки могут быть востребованы при разгоне экономики и сопутствующих инфляционных рисках, хватило, чтобы американские индексы завершили вчерашнюю сессию снижением (S&P 500 —0.7%, Nasdaq —1.9%). Последовавшие разъяснения, что комментарии г-жи Йеллен не носят сиюминутного характера, успокоили инвесторов — сегодня с утра фьючерсы на акции торгуются в небольшом плюсе.
БАЗОВЫЕ СТАВКИ
Доходность 10-летних US Treasuries продолжает осцилляцию вокруг уровня 1.60% годовых, пусть и реагируя на поступающий новостной поток (провал ниже 1.56% вчера в обед).
СЫРЬЕВОЙ РЫНОК
Brent устремилась к $69.5/барр. (+3.3% с начала месяца), поддерживаемая данными API о снижении запасов сырой нефти в США на 7.7 млн барр. на неделе к 30 апреля.
МИРОВЫЕ ВАЛЮТЫ
Пара EUR/USD с утра все-таки опустилась ниже 1.20, продолжая движение в сторону 50- и 200-дневного скользящих средних (1.195). В фокусе сегодня — финальные данные по индексу PMI в сфере услуг в Европе и США в апреле, а также апрельские данные по американскому рынку труда от ADP.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20210505/833604357.html