Российский фондовый рынок находится в уверенном плюсе в первой половине торгов. Основной позитив в очередной раз приходит с рынка нефти, где цены уже вплотную приблизились к отметке $70 за баррель на фоне ожиданий роста спроса в летний сезон. В такой ситуации в лидерах роста закономерно находятся акции нефтегазовых компаний: ЛУКОЙЛ (+1,84%), "Роснефть" (+1,44%), "Газпром нефть" (+1,11%) и "Татнефть" а.о. (+0,68%). Кроме того, российскому рынку помогает позитивный внешний фон — мировые рынки восстанавливаются после вчерашней просадки.

Торги в США вчера завершились падением на фоне комментариев министра финансов насчет возможного повышения процентных ставок из-за перегрева экономики. Сегодня фьючерс на индекс S&P 500 растет на 0,4%, а доходность 10-летних "трежериз" прибавляет 1 б.п., до 1,6%.

Индекс МосБиржи к середине торговой сессии вырос на 1,37%, до 3626,1 пункта. Индекс РТС взлетел на 1,58%, до 1526,3 пункта.

Сегодня инвесторы будут ждать публикации изменения числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP, индекса деловой активности в непроизводственном секторе от ISM, а также запасов сырой нефти в США от EIA.

"Детский мир" сообщил о результатах по РСБУ за первый квартал 2021 года. Выручка ритейлера выросла на 15% г/г, до 37,1 млрд руб., а чистая прибыль составила 263 млн руб. против убытка в 765 млн руб. годом ранее. Отчетность по РСБУ важна для "Детского мира", т.к. компания обычно платит 100% прибыли по РСБУ. Так за первый квартал компания заработала 0,36 руб. дивидендов на акцию (0,2% доходности). Но это не должно смущать инвесторов, т.к. первый квартал традиционно наиболее слабый у ритейлера. В середине торгов акции "Детского мира" растут на 0,2%.

В лидерах подъема к середине дня оказались акции "Мечела" а.о. (+4,45%), Headhunter (+3,11%), и "Сургутнефтегаза" а.о. (+2,77%). В минусе торговались акции "Северстали" (-2,15%), ММК (-1,17%) и ВТБ (-1,1%).

С технической точки зрения, на дневном графике Индекс МосБиржи преодолел ключевое сопротивление на отметке 3600 пунктов и вплотную приблизился к историческому максимуму, что увеличивает вероятность выхода из среднесрочного восходящего треугольника наверх.