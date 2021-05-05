Рубль с открытия укрепляется на позитивном внешнем фоне, испытав существенную просадку незадолго до старта основной сессии. Затем российская валюта ускорила рост, обновив месячный максимум к евро. Однако и этот импульс также закончился резким откатом, хотя ситуация на мировых рынках оставалась благоприятной.

Вчера после завершения у нас основной сессии американский рынок акций отыграл провал, вызванный заявлением главы Минфина США о том, что процентные ставки, возможно, в какой-то момент придется повысить. Нефть ускорила рост, закрывшись на новом двухмесячном максимуме. Благодаря этому рубль вернул почти все достижения торгов.

Сегодня мировые площадки и нефтяные цены продолжили развивать восходящее движение. Улучшению настроений инвесторов способствовало то, что позже американский министр финансов смягчила контекст своего комментария.

Развивающиеся валюты поначалу укреплялись благодаря умеренному снижению доллара, но утром он возобновил активный рост, вызвав просадку сектора. Однако к текущему моменту ситуация улучшилась, некоторые развивающиеся валюты отыграли почти все потери на фоне нисходящей коррекции доллара.

Российский долговой рынок сохраняет умеренную восходящую динамику. Индекс гособлигаций RGBI открылся вверх и продолжил демонстрировать небольшие темпы роста.

НЕФТЬ СОХРАНЯЕТ ПОЗИТИВНЫЙ НАСТРОЙ

Вслед за позитивным стартом нефтяные цены умеренно скорректировались, но в начале наших торгов возобновили рост, вновь переписав двухмесячные вершины. Затем котировки стали консолидироваться вблизи достигнутых максимумов, откатившись от них к текущему моменту. Сейчас Brent торгуется около отметки $69,5.

Восходящей динамики нефтяных котировок способствовали позитивные данные Американского института нефти, отразившие более сильное, чем ожидалось, снижение запасов нефти. Также поддержку котировкам оказывает улучшение ситуации на мировых рынках.

Сегодня в 17:30 МСК финальную отраслевую статистику представит Минэнерго США. Прогнозируется сокращение запасов нефти на 2,3 млн барр. и суммарное уменьшение запасов нефтепродуктов на 1,8 млн барр.

ДОЛЛАР ДЕМОНСТРИРУЕТ СИЛУ

В начале дня американская валюта снижалась, но утром перешла к активному росту. На старте основной российской сессии индекс доллара (DXY) обновил двухнедельный максимум, однако затем резко просел. К текущему моменту DXY частично восстановился, торгуясь сейчас в небольшом плюсе вблизи значения 91,3 п.

Европейская валюта сегодня также совершает широкие разнонаправленные. В данный момент пара EUR/USD находится немного выше уровня 1,200, теряя 0,1%.

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТИНА

Пара USD/RUB сохраняет умеренно негативную динамику, направляясь к поддержке 74,19 руб. В случае закрытия часовой свечки под этой отметкой движение может продолжится в район уровня 73 руб.