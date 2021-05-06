В ходе торгов 5 мая американские фондовые площадки демонстрировали смешанную динамику. S&P 500 вырос на скромные 0,07%, до 4168 пунктов, Dow Jones прибавил 0,29%. Выйти на положительную территорию этим индексам позволило повышение цен на товарные активы.

В то же время высокотехнологичный Nasdaq продолжил снижаться четвертую сессию подряд (-0,37%). В лидеры роста вышли энергетическая отрасль (+3,33%) и сектор сырья и материалов (+1,32%). Среди аутсайдеров оказались коммунальный сектор (-1,71%) и сфера недвижимости (-1,52%).

Результаты T-Mobile (TMUS: +4,4%) за первый квартал оказались лучше ожиданий. Компания повысила прогнозы на 2021 год.

Скорректированная прибыль General Motors (GM: +4,1%) за первый квартал вдвое превзошла консенсус, несмотря на мировой дефицит полупроводников.

Нефтепереработчик HollyFrontier (HFC: —4,3%) покупает НПЗ у Royal Dutch Shell (RDS.A: +2,92%) и в связи со сделкой может приостановить выплату дивидендов.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют положительную динамику. Поддержку индексам продолжает оказывать сильная корпоративная отчетность за первый квартал. Результаты к настоящему времени представили 75% эмитентов из индекса S&P 500, чистая прибыль 87% из них превзошла консенсус рынка.

В среду ралли в нефтегазовом секторе стимулировала статистика Минэнерго США, которая отразила падение коммерческих запасов нефти на 8 млн баррелей. Стратегические запасы сырья снижаются на протяжении четырех недель (за прошлую пятидневку сокращение составило 1 млн баррелей). При этом объем добычи остается меньше 11 млн баррелей в сутки, что на 2 млн ниже показателя на начало прошлого года. В то же время потребление нефтепродуктов уже достигло уровня 2019-го.

Восстановление экономической активности и рост инфляции на фоне сохранения низких процентных ставок создают предпосылки для дальнейшего повышения капитализации сырьевых компаний. Индекс стоимости доллара относительно основных валют (DXY) снижается сегодня на 0,15%, способствуя продолжению ралли в ценах на сырьевые товары. От максимумов года, показанных в конце марта, DXY отступил уже на 2,3%.

Азиатские фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику. Гонконгский Hang Seng прибавил 0,77%, китайский CSI 300 скорректировался на 1,22%, а японский Nikkei 225 поднялся на 1,8%. EuroStoxx 50 прибавляет 0,26%.

Аппетит к риску неуверенный. Доходность по 10-летним трежерис снижается до 1,59%. Фьючерс на Brent котируется дороже $69 за баррель. Золото поднимается выше $1790 за тройскую унцию.

Мы ожидаем, что предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4150-4200 пунктов.

Сегодня будут представлены еженедельные данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице в США (прогноз: снижение с предыдущей отметки 553 тыс. до 540 тыс.).

Индекс настроений от Freedom Finance остается на уровне 73 из 100, по-прежнему отражая надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в текущем году.

При этом инвесторы позитивно воспринимают открытие экономик и сильные макроданные, однако рост заболеваемости за пределами США по-прежнему вызывает беспокойство.

Технически индекс S&P 500 остается в восходящем тренде. При этом индикатор RSI демонстрирует "медвежью" дивергенцию, а MACD уходит глубже в красную зону. Небольшая коррекция, случившаяся на текущей неделе, может стимулировать "быков" к новым покупкам в краткосрочной перспективе. Однако вероятность того, что в ближайшее время индекс широкого рынка значительно превысит 4200 пунктов, остается невысокой. Ждем консолидацию.

Сегодня квартальную отчетность представит один из крупнейших в мире игроков медиаиндустрии ViacomCBS (VIAC). Консенсус-прогноз предполагает рост выручки компании на 9,8% г/г, до 7,32 млрд, при non-GAAP EPS на уровне $1,22 против $1,13 в аналогичном периоде прошлого года. Полагаем, что финансовые результаты ViacomCBS в основном совпадут с ожиданиями.

В фокусе внимания будут данные о динамике количества подписчиков нового стриминг-сервиса компании Paramount+. Темпы расширения базы платных пользователей способны приятно удивить. Тем не менее для оценки потенциала Paramount+ инвесторам потребуется больше времени.

Полагаем, что вскоре этот сервис столкнется с сильной конкуренцией с Netflix, HBO Max, Disney+ и др. Неопределенность в отношении долгосрочных перспектив компании обуславливает осторожный взгляд на акции ViacomCBS.