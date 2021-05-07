Вчера российский рынок акций продолжил рост, но уже не так бурно и не столь широким фронтом, как в четверг и среду. Наибольший вклад в подъем Индекса Мосбиржи внесли подорожавшие более чем на 2% тяжеловесные акции Сбербанка и "Газпрома".

Продолжение покупки Сбера выглядит логичным: в понедельник бумага последний день будет с дивидендами. Сбер традиционно быстро закрывает дивидендный гэп и нет причин, чтобы нарушить эту традицию в текущем году.

В отличие от Сбера особых поводов для покупки "Газпрома" нет. Цены на газ падают с приходом тепла, уже в Европе все активнее и активнее звучат слова о необходимости похоронить "Северный поток 2". Поэтому наш взгляд на «Газпром» более пессимистичен, хотя стоит помнить, что часть бурный рост "Газпрома" является предвестником коррекции.

Цены на золото ушли в район 1800-1820 долларов за тройскую унцию. Преодоление этой зоны сопротивления предаст технические силы для ускорения роста. Фундаментальные факторы также говорят в пользу удорожания золота: оно опять стало пользоваться спросом как лучший инструмент для защиты от мировой инфляции. Поэтому акции золотодобытчиков стоит как минимум удерживать в портфелях, а как максимум — осторожно наращивать позиции по ним. Наиболее перспективно выглядит "Полюс".

В целом Индекс Мосбиржи торгуется посередине восходящего канала. Рост сейчас ограничен отметкой чуть выше 3700 пунктов. Но есть сомнения, что индикатору хватит сил для безоткатного продолжения движения к сопротивлению.

С утра внешний фон складывается позитивным: потихоньку подрастают американские фьючерсы, в плюсе промышленные и драгоценные металлы, а также нефть. Поэтому откроемся мы небольшим ростом, а дальше многое будет зависеть от внешнего фона.

Рисков переноса лонгов через выходные мы не видим, но исключать того, что по рынку пройдет небольшая волна фиксации хорошей прибыли последних дней нельзя.

Рубль вырос вчера к доллару на три четверти процента, и пытается продолжить рост сегодня с утра. Сильнейшей поддержко й по паре доллар-рубль выступает отметка 73. Пробитие ее пока кажется невероятным, поэтому при приближении пары к этой отметке есть смысл спекулятивно покупать доллар против рубля.