На российском рынке акций продолжается поступательный подъем, который затрагивает в первую очередь наиболее ликвидные голубые фишки. Индекс Мосбиржи переписал исторические максимумы и добрался до отметки 3670 п. Внешний фон лишь благоприятствовал подобной динамике. Рынки акций в Европе и США показали положительную динамику.

Накануне львиную долю всего прироста российского рынка обеспечили две тяжеловесные акции: Сбербанк-ао и Газпром, прибавившие более 2%. С учетом их высокой доли в сумме они привели к росту индекса Мосбиржи на 0,7%. То есть без этих бумаг индекс бы вообще в четверг не вырос.

Отметим, что фактор майских праздников вопреки ожиданиям практически никак не сказался на снижении торговой активности на этой неделе. Обороты в акциях накануне были на средних уровнях. Ключевой поддержку оказывают притоки частных инвесторов.

По индексу Мосбиржи остается актуальным восходящий тренд. Ближайшие ориентиры наверху остаются прежними — это район 3690-3700 п. С учетом предстоящих на следующей неделе дивидендных гэпов подняться существенно выше пока вряд ли получится.

В этом году индекс Мосбиржи обновлял рекордные отметки в течение 15 дневных сессий. Для сравнения, индекс S&P 500 сделал это в течение 33 торговых дней.

Российский рубль тем временем оправдывает ожидания и продолжает укрепляться. В четверг пара USD/RUB опустилась на 0,8% до отметки 74,2. Подобная динамика обеспечена благоприятной ситуацией на рынке нефти, а также отсутствием острых геополитических рисков. Шансы на дальнейшее снижение курса USD/RUB сохраняются. Каких-то важных поддержек нет вплоть до района 72,5-73.

На западных площадках сейчас наблюдается движение активов, которое характерно для ситуации роста опасений из-за инфляции. Уверенную динамику показывают сырьевые товары. Большинство commodities находятся около многолетних максимумов.

В это же время в США накануне продолжил расти дифференциал между «акциями стоимости» и «акциями роста». Высокотехнологичные бумаги не пользуются высоким спросом и, вероятно, эта тенденция в ближайшие месяцы продолжится. Она может только усиливаться при выходе сильной макростатистики по экономике США. В частности, сегодня выйдет блок важных цифр по рынку труда: апрельская безработица и non-farm payrolls.

Логика простая: чем сильнее перегревается американская экономика, тем больше ожиданий скорого сворачивания QE и ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. У меня огромные сомнения в том, что базовые ожидания регулятора по поводу неизменности ключевой ставки до 2023 г. будут реализованы, и их не начнут вскоре пересматривать из-за ускорения инфляционных ожиданий. Риторика может очень быстро поменяться уже ближе к концу этого года. Рост долларовых ставок в первую очередь негативен именно для высокотехнологичного сектора.

Ну и отдельно отметим возврат спекулятивного спроса на драгметаллы. Цены на золото в четверг выросли на 1,6% и вернулись выше $1800. То есть это как раз отражает повторную смену настроений: участники рынка покупают драгметаллы в ответ на инфляционные опасения.

Если по золоту будет уверенно пройден район $1815-1825, то это будет сильным сигналом в пользу более внушительной волны роста с потенциалом подъема в сторону $1865-1870.