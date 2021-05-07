Межпраздничное затишье продолжается
Затишье на рынке базового актива на руку "быкам" на рынках долларового долга ЕМ. Российские суверенные бумаги подорожали вчера в среднем на полфигуры, хорошо выглядела и кривая "Газпрома". Стоит признать, что российским бумагам помогает не только стабилизация на рынке UST, но и некоторое охлаждение на геополитическом фронте — 5-летняя CDS на "Россию" вчера снизилась до 96 б. п.
Локальный долговой рынок продолжает оставаться в спячке, ценовые изменения минимальны. Инфляционное давление не ослабевает: как сообщил вчера Росстат, инфляция в РФ с 27 апреля по 4 мая (из-за праздников период замера оказался на один день больше традиционной недели) составила 0,2%. С начала декабря было лишь три недели, когда темпы инфляции оказались ниже 0,2%.
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