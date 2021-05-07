Фьючерсы на Dow Jones торгуются нейтрально после достижения очередного исторического максимума в ходе регулярной сессии вчера. Nasdaq также завершил сессию повышением, завершив четырехдневную полосу неудач. Индекс S&P 500 вырос, но опустился чуть ниже исторического максимума.

Сегодня в США агентство ADP опубликует данные по занятости, которые традиционно предшествуют официальному отчету по рынку труда. Инвесторы с нетерпением ждут его, ожидая ошеломляющую цифру в 1 миллион новых рабочих мест. Ожидается, что уровень безработицы упадет до минимума эпохи пандемии в 5,8%, но по-прежнему будет оставаться выше 3,5% с февраля 2020 года.

Инвесторы рассматривают улучшение экономических данных с одной стороны с оптимизмом в отношении восстановления экономики после пандемии, так и с тревогой по поводу последствий для денежно-кредитной политики ФРС, при этом неизменно сильные данные, вероятно, поддержат аргументы в пользу того, что ФРС ужесточит политику, которая поддержала восстановление и цены на активы. Перспективы повышения процентных ставок особенно сильно повлияли на рост акции технологических компаний.

По итогам торгов 6 мая резко подешевели акции фармацевтический компаний, производящих вакцины против коронавируса. Акции Novovax в течение дня падали почти на 10%, Moderna на минимумах теряла свыше 11%, бумаги Pfizer падали на 5%, BioNTech — на 15%, Johnson & Johnson — на 0,5%. Снижение началось на фоне новостей о том, что президент Джо Байден готов поддержать отказ от права интеллектуальной собственности на вакцину от коронавируса, чтобы расширить доступ к прививкам во всем мире.

Клиенты хедж-фондов резко увеличили продажи акций США на прошлой неделе. Только в апреле компании объявили о выкупе акций на сумму $209 млрд, что является вторым по величине месяцем в истории после $209 млрд с июня 2018 года после пересмотра налоговой администрации Трампа. Из 419 компаний в S&P 500, которые уже представили результаты за первый квартал по состоянию на 6 мая, около 88% сообщили о прибыли, которая превзошла ожидания аналитиков, что является самым высоким показателем с тех пор, как Refinitiv начал отслеживать данные в 1994 году.