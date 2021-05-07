Рынок нефти ждет данных по буровой активности в США
В четверг цены на нефть потеряли около 1% на фоне отсутствия новых драйверов. Статистика EIA, опубликованная днем ранее, не показала четких признаков сезонного роста потребления, что несколько охладило рынок. В условиях увеличения добычи странами ОПЕК+ динамика спроса является одним из ключевых факторов, который может определять цены на нефть в ближайшие месяцы.
Наибольшее внимание рынка приковано к ситуации в странах, крупнейших потребителях нефти — США, Китае и Индии. В то время как в США и Китае ситуация стабильна, в Индии из-за скачка заболеваемости COVID-19 возросли риски новых локдаунов, что может замедлить восстановление экономики и охладить спрос на топливо. По оценке Rystad Energy, из-за эпидемии и высоких цен спрос на нефть и нефтепродукты в Индии сократится на 575 000 б/с в апреле и на 915 000 б/с в мае.
Однако технический комитет ОПЕК+ на своей последней встрече в конце апреля выразил мнение, что ситуация в Индии не окажет существенного влияния на мировой рынок, поэтому альянс сохраняет планы по увеличению добычи на 2,1 млн б/с в мае-июле.
Инвестиционный банк Goldman Sachs на прошлой неделе опубликовал прогноз, согласно которому возобновление международного авиасообщения в мае добавит к спросу 1,5 млн б/с со стороны авиационной отрасли, а всего в ближайшие полгода рост спроса составит 5,2 млн б/с — "самый большой скачок спроса на нефть в истории", отмечают аналитики банка в отчете.
Таким образом, рынок закладывает в нефтяные котировки ожидания сильного роста спроса в ближайшие месяцы. Косвенные индикаторы спроса будут внимательно отслеживаться участниками и при появлении признаков замедления велика вероятность коррекционного сценария. В противном случае цены могут оставаться стабильно выше $65 за баррель, в том числе не исключен кратковременный подъем выше $70.
Сегодня вечером данные по буровой активности в США представит нефтесервисная компания Baker Hughes. Число активных буровых установок стабильно растет, что может быть конвертировано в более высокие уровни добычи во II полугодии 2021 г. В последние две недели показатель вышел на плато. Сегодня можно будет увидеть, как изменилась ситуация по итогам недели.
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