Недельная инфляция: без сюрпризов и неожиданностей
По нашим оценкам, основанным на данных Росстата, инфляция осталась на уровне 5,6% г./г. на неделе к 3 мая. Мы полагаем, что с большой вероятностью месячная оценка за апрель (будет опубликована сегодня) также окажется на уровне 5,6% г./г.
Отметим, что на этом дезинфляционная динамика, как мы полагаем, приостановится в ближайшие месяцы (при прочих равных инфляция будет находиться на уровне 5,6-5,7% г./г.) и лишь в ноябре-декабре снизится до 4,9-5,2% г./г. Определяющим фактором для годовой динамики останется эффект низкой базы прошлого года: напомним, что в прошлом году (несмотря на кризис) инфляционное давление от курса рубля было крайне умеренным и непродолжительным, а потому уже в мае аннуализированная инфляция опустилась ниже 4% в годовом выражении.
При этом, с исключением сезонности, в апреле-мае инфляция м./м. пойдет на спад и к июню вплотную приблизится к 0,36% м./м. (это почти 4% в годовом выражении).
Крайне "неохотный" характер дезинфляции м./м. — результат неплохого состояния потребительского спроса: как мы уже не раз отмечали, после кризиса расходы потребителей восстанавливаются не только из-за того, что доходы пострадали не так сильно, но и из-за сохранения позитивных темпов потребкредитования. Такое состояние спроса дает возможность участникам со стороны предложения повышать цены.
Нахождение инфляции длительное время выше цели — один из главных факторов более быстрого перехода ЦБ к нейтральной политике — мы полагаем, что к концу года ключевая ставка будет повышена до 5,75%.
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