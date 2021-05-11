Ситуация на рынке очень интересная… Пришла весна, принесла тепло и в американских высокотехнологичных акциях проснулись биржевые медведи. Акции Tesla (TSLA) вчера упали более чем на 6%, что ниже ключевой 50-дневной средней линии и на 30% ниже 52-недельного максимума. Илон Маск, выступая в роли ведущего сатирической передачи заявил, что у него синдром Аспергера, и это наверное важно, но еще важнее то, что котировки вчера пробили вниз долгосрочный повышательный тренд. Для "быков" шутки кончились. Никаких прогнозов я по этой акции давать не будут — просто замечу, что ее покупка сопряжена с риском, потому что с 14 апреля котировки находятся под нисходящим трендом.

В понедельник высокотехнологичный композит Nasdaq упал на 2,55%, а индекс S&P 500 потерял 1%. Не могу сказать, что американский фондовый рынок ушел в глубокую коррекцию, но если американский фондовый индекс S&P 500 пробьет вниз зону поддержки 3940 — 4000 и окажется ниже повышательного тренда я бы продал американские акции. До этого пока далеко, но начинающие инвесторы, которые пришли на рынок в феврале могут не осознавать, что индекс S&P 500 растет пятый квартал подряд. За это время он вырос с уровня 2500 до 4188 пунктов. Коррекция к масштабному росту тоже будет масштабной.

Что касается отечественного индекса РТС, то с начала года он сформировал восходящий коридор и вчера тестировал его верхнюю границу. По итогам дня индекс снизился на 0,43%. Никакой паники в связи со вчерашним снижением нет, но хочу заметит что на недельном графике последний рывок индекса наверх индикатор RSI не подтвердил.

Также хочу заметить то, что индекс РТС с начала года сформировал восходящий коридор, а индекс развивающихся рынков MSCI Emerging Markets с начала года движется в боковом коридоре. С китайским фондовым рынком, динамика которого сильно влияет на индекс развивающихся рынков, никаких чудес не происходит. Он находится примерно на уровнях открытия года (чуть ниже). В связи с этим есть опасения, что покупка отечественных акций вблизи верхней границы восходящего коридора индекса РТС счастья "быкам" не принесет. Что касается поддержки, то на индексе РТС она находится на уровне 1400 и 1270 пунктов.

Ситуация на утро выглядит негативно, но есть факторы которые смягчают внешний негатив. Инвесторы ждут встречи лидеров России и США в июне. Надеются на смягчение геополитической напряженности. Джо Байден отметил, что данные о причастности России к хакерской атаке на компанию Colonial Pipeline отсутствуют. Американская сторона не заинтересована в срыве июньской встречи. Кроме того, цены на нефть (Brent) продолжают пребывать в восходящем канале с границами на сегодня 65,5-70,5.