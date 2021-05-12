К 15:25 мск индекс МосБиржи повышался на 0,11% до 3656,07 п., а РТС рос на 0,08% до 1553,84 п. В первой половине дня отечественный рынок пытался удержаться в плюсе на фоне отскока европейских индексов и позитивной динамики нефти. Однако после достижения отметки 3674,35 пункта индекс МосБиржи растерял все свои достижения.

Наиболее сильный рост показал сектор электроэнергетики (+0,4%), а вот финансы теряли более 1,1% из-за слабости расписок TCS Group и акций Сбербанка. Объём сделок на основной секции Московской биржи достиг 43 млрд рублей к середине дня. Ухудшение настроений во многом связано с ожиданиями резкого ускорения инфляции в США и вероятной негативной реакции инвесторов.

"АЛРОСА" сообщила о росте продаж алмазно-бриллиантовой продукции за апрель на 12% до $401 млн. В сравнении с апрелем 2020 года рост выглядит астрономическим, так как год назад компания смогла реализовать продукцию лишь на $15,6 млн за аналогичный период. Год назад провал продаж сформировался на фоне карантинных мер и резкого падения спроса на продукцию во всём мире.

Индексный провайдер MSCI, как и ожидалось, включил расписки OZON Holdings в индекс MSCI Russia. Изменения вступят в силу после закрытия торгов 27 мая. Ожидается, что данное событие принесёт до $100 млн новых инвестиций в бумаги компании со стороны пассивных индексных фондов. Расписки OZON лидировали на Московской бирже, дорожая более чем на 4%. Также в лидирующей группе были "ФСК ЕЭС", "РусАл" и "Роснефть". Самыми слабыми к середине дня оказались TCS Group, "Магнит", "Петропавловск" и привилегированные Сбербанк.