На старте сессии рубль испытал кратковременное снижение на негативном внешнем фоне, но затем он стал быстро улучшаться, благодаря чему российская валюта перешла к планомерному укреплению.

В начале дня мировые фондовые индикаторы и нефтяные цены снижались, но утром стали активно восстанавливаться. Улучшению настроений на биржевых площадках способствовало умеренное снижение доходностей гособлигаций США, рост которых в предыдущие дни вызвал распродажи рисковых активов.

Развивающиеся валюты поначалу активно снижались на фоне быстрого роста доллара. Но утром он стал сдавать позиции, благодаря чему многие представители сектора почти полностью отыграли потери, однако некоторые лишь увеличили их.

Российский долговой рынок остается под давлением. На открытии индекс гособлигаций RGBI обновил недельный минимум, и вслед за кратковременным восходящим импульсом перешел к активному снижению.

В начале основной сессии рубль стал быстро проседать из-за ухудшения ситуации на мировых рынках. Затем нефть возобновила рост, однако российская валюта еще некоторое время снижалась, обновив дневной минимум к доллару, после чего скорректировала данный провал.

Данные по индексам потребительских цен в США, вышедшие в 15:30, существенно превзошли ожидания, месячный показатель превысил прогноз в 3-4 раза. Мировые рынки на это отреагировали резким провалом, но его быстро скорректировали. Доллар на мировом рынке совершил рывок вверх, однако это движение также быстро нивелировалось, поскольку доллар уже сегодня рос в ожидании негативной статистики по инфляции, многие опасались более ужасных цифр и по факту стали фиксировать позиции в американской валюте.

У нас пара USD/RUB также продемонстрировала кратковременное восходящее движение, в моменте превысив значение 74,56 руб., но затем опустилась к отметке 74,16, после чего возобновила рост.