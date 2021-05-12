Валюта, рынки, нефть
Курс доллара, установленный ЦБ РФ на 13 мая, составляет 74,04 руб. (-12 коп.), курс евро — 89,85 руб. (-0.16 коп.) В ходе торгов 12 мая курс доллара к рублю составил 74.19 руб(-5 коп.), курс евро к рублю составил 89.86(-16 коп.) Стоимость бивалютной корзины снизилась на 13 коп, до 81,15 руб.
Одним из лидеров роста сегодня стал OZON, его акции подорожали на открытии торгов на 4,5%. Акции OZON включены в состав индекса MSCI Russia, что обеспечит автоматический приток в бумаги средств индексных фондов. 18 мая OZON опубликует финансовую отчетность за I квартал 2021 года. Напомним, что в 1 кв. прошлого года его выручка выросла на 63,2%. Сохранение рекордных темпов роста выручки в 1 кв 2021 года в сочетании со вступлением в силу с 28 Мая изменений в индекс MSCI Russia, могут задать положительный тренд в акциях OZON до конца месяца.
Стоимость фьючерсов на нефть маки Brent на торгах 12 мая к вечеру повышалась на 1,4%, составив 69,27 USD за баррель. Цена фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 0,68%, достигнув 65,88 USD за баррель.
Индекс потребительских цен США показал прирост на 0,8% при прогнозах в 0,2-0,3%. Это еще раз свидетельствует об ускорении инфляции в США и заставляет фонды перераспределять лимиты вложений из технологического сектора США в металлы и иные биржевые товары. Фундаментально это должно ослабить доллар к основным сырьевым валютам, к которым относится и рубль.
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