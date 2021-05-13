Фондовая Европа под властью "медвежьих" настроений
Сегодня ведущие европейские фондовые индексы снижаются в первой половине торговой сессии вслед за рынками акций США и Азии. Давление на настроения инвесторов оказывают данные о резком ускорении роста потребительских цен в Штатах, что может говорить о потере Федрезервом контроля над инфляцией в стране. Кроме того, определенное негативное влияние на рынок оказывают разочаровывающие отчеты ряда европейских компаний.
По состоянию на 12:20 мск немецкий DAX снизился на 1,66%, британский FTSE 100 упал на 2,08%, а французский CAC 40 стал легче на 1,51%. Сводный фондовый индекс региона STOXX Europe 600 просел на 1,61%, до 431 пункта.
Капитализация британского производителя товаров класса "люкс" Burberry упала на 8,7% в связи с тем, что выручка и операционная прибыль компании в минувшем фингоду сократились на 10% и 8%, соответственно.
Акции ведущего телекома Великобритании BT Group, отчитавшегося о более существенном, чем ожидалось, снижении скорректированного показателя EBITDA в финквартале, завершившемся в марте, подешевели на 4,1%.
В то же время чистая прибыль испанского оператора связи Telefonica в I квартале выросла до 886 млн евро с 406 млн евро в аналогичном периоде прошлого года. Как результат, цена бумаг компании окрепла на 2,3%.
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