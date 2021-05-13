По данным ФТС, экспорт в марте перешел к активному росту — в стоимостном выражении он «выстрелил» сразу на 17% г./г. Во многом это объясняется эффектом низкой базы прошлого года (когда произошло резкое падение цен на нефть на фоне начала глобальной пандемии).

Впрочем, рост сейчас происходит и за счет текущих улучшений (в физических объемах) — в марте большинство ключевых экспортных позиций (уголь, удобрения, газ, цветные металлы) превысили докризисные уровни (т.е. средний за 2019 г. объем экспорта в физическом выражении — см. второй график). Пока отстают черная металлургия, машины и оборудование, нефть и нефтепродукты.

В 1 кв. 2021 г. наилучшую динамику физических объемов продемонстрировал экспорт удобрений (в натуральном выражении он вырос почти на четверть) и сельхозпродукции (+18,4% г./г.). При этом, экспорт машин и оборудования, а также продукции деревообработки показал снижение. Экспорт нефти и нефтепродуктов продолжает оставаться "аутсайдером" из-за действия соглашения ОПЕК++.

В перспективе до конца года физический экспорт нефти и нефтепродуктов останется в подавленном состоянии, и ключевой точкой роста должен стать именно ненефтяной сегмент, ориентирующийся на восстановление мирового спроса (металлы, удобрения, сельхозпродукция). Впрочем, из-за сохраняющихся ограничений в основных странах — торговых партнерах спрос на ненефтяные товары не сможет расти быстро.

В этой связи мы полагаем, что итоговый рост физических объемов экспорта в текущем году будет минимальным. При этом повышение мировых цен (как из-за постепенного выхода из локдаунов, так и из-за значительного эффекта низкой базы прошлого года — в первую очередь, это относится к ценам на нефть) может подстегнуть рост стоимостных объемов экспорта до двузначных величин.