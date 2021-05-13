Рубль с открытия устремился вверх несмотря на негативный внешний фон. Вчера после завершения у нас основной сессии американский рынок увеличил потери, сегодня нисходящее движение получило развитие на мировых площадках. Нефть, завершившая предыдущую сессию недалеко от дневных вершин в хорошем плюсе, также перешла к поступательному снижению.

Негативом выступают вчерашние данные по индексам потребительских цен в США, значительно превысившие ожидания. Ускорение инфляции на фоне неоднозначной статистики по рынку труда США создает высокую неопределенность в дальнейшей монетарной политике ФРС. С одной стороны, экономика все еще требует мягких денежно-кредитных условий, поскольку не способна без них сохранять устойчивый рост. С другой стороны, дальнейшее ускорение инфляции будет угрожать экономической стабильности, вынуждая ФРС повышать процентные ставки.

Развивающиеся валюты демонстрируют разнонаправленную динамику, но многие находятся в небольшом плюсе на фоне сильной просадки доллар, произошедшей после мощного восходящего импульса.

Российский долговой рынок ускорил нисходящее движение. Индекс гособлигаций RGBI снижается третью сессию подряд, переписав месячный минимум. Впрочем, рубль не обращает внимания даже на этот негатив.

Во второй половине дня ситуация на мировых рынках стала постепенно улучшаться, благодаря чему рубль ускорил рост, в очередной раз обновив сегодняшние вершины. Вероятно, относительная сила рубля обусловлена притоком средств иностранных инвесторов на фоне ожиданий вероятной встречи президентов России и США.

НЕФТЬ КОРРЕКТИРУЕТ ПОТЕРИ

Нефтяные цены с начала дня устремились вниз, прейдя к умеренной коррекции в середине российской сессии. К текущему моменту нефть просела, сейчас Brent находится около отметки $67,6, теряя 2,1%.

Давление на нефть оказывают опасения, что на фоне ускорения инфляции власти стран, являющихся основными потребителями сырья, будут бороться с удорожанием сырьевых товаров с помощью рыночных и регуляторных мер. Однако улучшение ситуации на мировых рынках обеспечило условия для восстановления нефтяных котировок.

ДОЛЛАР ПЫТАЕТСЯ ПРОДОЛЖИТЬ РОСТ

Американская валюта в четверг совершает разнонаправленные движения, увеличивая их амплитуду. Во второй половине дня индекс доллара (DXY) испытал быстрое снижение, теряя сейчас 0,1% вблизи отметки 90,7 п.

Данные по индексам цен производителей в США существенно превысили ожидания, что на фоне взлета потребительской инфляции во вчерашнем отчете усилило угрозу инфляционного всплеска. Это ставит под вопрос сохранение мягкой монетарной политики ФРС, ужесточение которой способно привести к новому экономическому кризису.

Несмотря на это вслед за кратковременной просадкой мировые рынки ускорили восстановление, успокоившись превысившим прогноз снижением количества обращений за пособием по безработице в США. Хотя более сильный рынок труда так же будет подталкивать ФРС к ужесточению денежно-кредитных условий.

Европейская валюта утром совершила рывок вверх, но затем резко сдала позиции. В результате пара EUR/USD обновила недельный минимум, после чего быстро восстановилась, теряя сейчас 0,15% немного ниже уровня 1,210 п.

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТИНА

Несмотря на пробой промежуточного сопротивления 74,45 пара USD/RUB резко сдала позиции. Более качественным сигналом, свидетельствующим о завершении волны снижения, будет закрытие часовой свечки над верхней границей среднесрочного нисходящего канала.