В фокусе бумаги золотодобытчиков
Отчет о квартальных доходах на этой неделе будет включать в себя крупные розничные торговцы Target (TGT) и Walmart (WMT), которые предоставят инвесторам дополнительную информацию о тенденциях потребительских расходов в период восстановления пандемии COVID-19. Новые экономические данные о вводе жилья, разрешениях на строительство и продажах существующих домов также дадут обновленную информацию о состоянии рынка жилья, который начал охлаждаться по мере роста процентных ставок по ипотечным кредитам и сокращения запасов.
Компонент Dow Walmart Inc. (WMT) сообщит о прибыли за первый квартал 2022 года перед открытием торгов вторника, при этом аналитики ожидают прибыль в размере $1,21 на акцию при ошеломляющем доходе в $131,5 млрд. Если это произойдет, прибыль на акцию (EPS) будет незначительно увеличиваться по сравнению с тем же кварталом прошлого года.
Акции упали почти на 13% всего за две недели после того, как в феврале не оправдались прогнозы за 4 квартал 2021 года и были представлены слабые прогнозы на 2022 финансовый год.
Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу незначительно выросли и оставались выше средних полос Боллинджера дневных графиков (3605 и 1515 пунктов), сохраняя базу для развития краткосрочного повышения в район майских пиков 3713 и 1577 пунктов. Краткосрочная картина на рынке по-прежнему играет в пользу покупателей. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3600-3700 пунктов.
Золото растёт третий день подряд на фоне плохой статистики по продажам в ритейле. В начале основной сессии российские фондовые индексы, вероятно, попытаются продолжить пятничный рост, получая поддержку от преимущественно оптимистичных настроений за рубежом. Лучше рынка могут смотреться бумаги золотодобытчиков: котировки драгоценного металла в понедельник поднялись до максимума с февраля и превысили отметку 1850 долл/унц. Начало недели в целом ожидается спокойным на события, а в ближайшие дни инвесторы продолжат оценивать перспективы сворачивания стимулирующих мер и инфляционные ожидания.
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