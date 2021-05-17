Восстановление цен на нефть способствовало росту выручки и EBITDA в 1 кв. 2021 г. В пятницу Роснефть (BBB-/Baa3/-) опубликовала финансовые результаты за 1 кв. 2021 г., которые показали значительный рост ее денежного потока кв./кв. и снижение долговой нагрузки благодаря восстановлению цен на нефть. Напомним, в прошедшем квартале стоимость нефти марки Urals в рублевом выражении выросла на 32% кв./кв. до 4,5 тыс. руб./барр. При этом, частично это было нивелировано сокращением добычи нефти (-9% кв./кв. до 43,6 млн т) на фоне продажи части добывающих активов в конце 2020 г. в рамках сделки по покупке активов Таймырнефтегаза. В результате выручка Роснефти в 1 кв. выросла на 14% кв./кв. до 1,7 трлн руб., в то время как EBITDA прибавила 22% кв./кв. до 445 млрд руб., в том числе благодаря оптимизации операционных затрат (-44% кв./кв. до 111 млрд руб.). В то же время, чистая прибыль компании сократилась на 49% кв./кв. до 168 млрд руб., что связано с высокой базой 4 кв. 2020 г., когда Роснефть отразила 504 млрд руб. в качестве выгоды от сделки по покупке активов в рамках проекта "Восток Ойл".

Свободный денежный поток вырос до 190 млрд руб., несмотря на увеличение капзатрат. Помимо роста EBITDA, операционный денежный поток Роснефти был также поддержан высвобождением оборотного капитала в размере 32 млрд руб. В итоге операционный поток в 1 кв. 2021 г. вырос на 44% кв./кв. до 415 млрд руб. При этом размер капитальных вложений также увеличился (+4% кв./кв. до 225 млрд руб.) в основном на фоне роста инвестиций в развитие "Восток Ойл" (47 млрд руб. в 1 кв. 2021 г. против 17 млрд руб. в 4 кв. 2020 г.). В результате свободный денежный поток компании (скорректированный на операции с предоплатами) в 1 кв. вырос в 2,6 раза кв./кв. до 190 млрд руб.

Стоит отметить, что в 1 кв. Роснефть погасила 1,7 млрд долл. обязательств по предоплатам, размер которых, по нашим оценкам, на конец 1 кв. 2021 г. составил более 25 млрд долл. Помимо этого, компания погасила долговые обязательства нетто на сумму 103 млрд руб., а также выплатила проценты в размере 60 млрд руб. В результате объем денежных средств на балансе Роснефти (с учетом депозитов) сократился до 1 трлн руб. (с 1,1 трлн руб. в 4 кв. 2020 г.). В то же время объем долговых обязательств снизился до 4,5 трлн руб. (с 4,6 трлн руб. в 4 кв. 2020 г.). В итоге чистый долг незначительно вырос (+3% кв./кв. до 3,5 трлн руб.), а долговая нагрузка сократилась до 2,6х Чистый долг/EBITDA LTM. При этом, в долларовом выражении чистый долг Роснефти остался практически неизменным кв./кв. и составил 46,7 млрд долл. Общий объем ликвидных средств на балансе компании (с учетом краткосрочных финансовых активов и ликвидной части долгосрочных активов) на конец 1 кв. 2021 г. составил 1,44 трлн руб., что полностью покрывает ее краткосрочные обязательства в размере 1 трлн руб. (включая текущие обязательства по предоплатам).

Рост инвестиций в проект "Восток Ойл" не должен препятствовать дальнейшему сокращению долговой нагрузки в 2021 г. Мы ожидаем дальнейшего сокращения долговой нагрузки Роснефти благодаря сохранению высоких цен на нефть (средняя цена Brent с начала года составила более 62 долл./барр.), а также постепенного ослабления ограничений по добыче нефти в рамках сделки ОПЕК+. При этом, по нашему мнению, ожидаемый рост капитальных вложений в 2021 г. из-за увеличения инвестиций в развитие проекта «Восток Ойл» должен быть частично компенсирован новыми налоговыми вычетами по НДПИ для Ванкорского кластера (входит в проект "Восток Ойл"), а также для Приобского месторождения. В целом, по нашим оценкам, операционный денежный поток Роснефти в 2021 г. может превысить 1,5 трлн руб. и пойдет на финансирование капитальных вложений (ожидаются на уровне более 800 млрд руб.), выплату дивидендов за 2020 г. (74 млрд руб.), а также на дальнейшее погашение долговых обязательств (в том числе по предоплатам). Мы полагаем, что большая часть краткосрочной задолженности в размере 616 млрд руб. может быть рефинансирована.