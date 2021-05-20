В четверг, 20 мая, отечественные индексы начали торги с умеренного роста, отыгрывая часть потерь вчерашнего дня. Этому способствовал более оптимистичный по сравнению с четвергом фон на внешних фондовых и сырьевых площадках. Однако вскоре индексы отступили в отрицательную зону.

Рынки США накануне вечером закрылись незначительным снижением индексов, хотя начали день более сильным падением в ожидании публикации в США протоколов заседания ФОМС. Как оказалось, некоторые участники заседания готовы к осуждению снижения темпов покупки активов, если восстановление экономики США продолжит набирать обороты и сохранится инфляционное давление.

Биржи Азии закрылись преимущественно в плюсе. Европейские фондовые площадки с открытия возвращают часть утраченных вчера позиций. Котировки сырьевых товаров, что дружно падали вчера, сегодня с утра вернулись в зеленую зону, но постепенно снова выходят из нее. Нефть марки Brent отступает на 0,45%, до $66,23 за баррель. Рубль показывает устойчивость по отношению к основным валютам.

На этом фоне по состоянию на 11:40 мск Индекс МосБиржи теряет 0,27%, снижаясь до 3624,83 пункта. Индекс РТС опускается на 0,19%, до 1562,71 пункта.

В лидерах роста бумаги "М.Видео" (+2,87%), банка "Санкт-Петербург" (+2,85%) и "Группы ПИК" (+1,9%). В аутсайдерах дня акции "РУСАЛа" (-3,41%), обыкновенные акции "Татнефти" (-2,13%) и 2ЛУКОЙЛа" (-1,99%).

В течение дня игроки будут обращать внимание на свежие данные с рынка труда США и выступления представителей ЕЦБ. Росстат сообщит об индексе цен производителей промышленных товаров в апреле 2021 года.

На корпоративном фронте ожидается публикация производственных и финансовых результатов Мечела за 1 кв. 2021 г. Квартальную отчетность по МСФО представят QIWI и группа "Черкизово". Совет директоров МТС предварительно утвердит годовой отчет компании за 2020 год, а совет директоров "Газпрома" даст рекомендации по распределению прибыли за 2020 год.

С технической точки зрения, на дневном графике Индекс МосБиржи, оставаясь в рамках фигуры "Восходящий клин", вновь не смог сломать ее вверх и вновь возвращается к ее нижней границе. Внутри сужающегося диапазона еще остается пространство. Однако в целом эта фигура вызывает беспокойство, поскольку может свидетельствовать о предстоящем развороте рынка в сторону среднесрочной коррекции.