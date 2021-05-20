Сектор нефти и газа тащит рынок вниз
К 15:15 мск индекс МосБиржи — 3613,10 п. (-0,60%), а РТС — 1546,30 п. (-0,43%). Торги на российском рынке начинались вполне оптимистично, но затем сектор нефти и газа утянул индексы вниз. Нефть Brent уже торгуется вблизи $65 на фоне роста ожиданий снятия экспортных ограничений с Ирана. Соответственно, сектор нефти и газа был самым слабым, теряя около 1,3%, а сектор химии и нефтехимии лидировал, повышаясь на 1,4%.
"Мечел" отчитался о росте консолидированной выручки в I квартале на 13% до 76 млрд рублей. Показатель EBITDA увеличился на 39% до 18,2 млрд рублей. Чистая прибыль составила 7,9 млрд рублей по сравнению с убытком 36,9 млрд рублей год назад.
QIWI сообщает, что общая чистая выручка в I квартале упала на 18% до 5,161 млрд рублей. Скорректированная EBITDA повысилась на 23% до 2,82 млрд рублей. Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 18% до 2,61 млрд рублей. Совет директоров QIWI утвердил промежуточные дивиденды в размере $0,22 на акцию.
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