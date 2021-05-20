В четверг рубль открылся вниз на неоднозначном внешнем фоне, но затем быстро вернулся в плюс, вновь переписав двухнедельный максимум к доллару. Поначалу глобальные площадки и нефтяные цены умеренно восстанавливались, однако после старта европейской сессии резко снизились. В результате рубль просел, растеряв почти все достижения торгов.

Беспокойство у инвесторов вызывает желание некоторых представителей ФРС начать обсуждение будущего сворачивания масштабной программы скупки регулятором долговых активов (QE), что было отражено в опубликованных вчера вечером протоколах последнего заседания ФРС.

Развивающиеся валюты не демонстрируют единой динамики. Утром наблюдались попытки роста на фоне снижения доллара, но в начале европейских торгов он стал быстро восстанавливаться, вернув многих представителей сектора в небольшой минус.

Российский долговой рынок пытается переломить негативную тенденцию предыдущих трех сессий. Открывшись вверх, индекс гособлигаций RGBI показал кратковременный рост, но затем нивелировал это движение, оставаясь в небольшом плюсе.

Вслед за нисходящим импульсом рубль вернулся к достигнутым вершинам благодаря улучшению внешнего фона. Доллар проверяет на прочность важную поддержку, находящуюся на уровне 73,5 руб. Российская валюта на этой неделе сохраняет стабильность несмотря на увеличение волатильности мировых рынков. В последние сессии рубль даже проявляет относительную силу, почти не замечая негативных сигналов с глобальных площадок.

НЕФТЬ ОСТАЕТСЯ СЛАБОЙ

Вчера провал нефти в значительной степени был нивелирован, и сегодня умеренное восстановление некоторое время продолжалось. На старте европейской сессии котировки совершили рывок вверх, однако затем резко снизились, обновив установленный вчера трехнедельный минимум. После этого нефтяные цены скорректировались, сейчас Brent теряет 0,5% около отметки $66,3.

Давление на нефтяные котировки продолжает оказывать угроза появления на рынке иранской нефти после вероятного возвращения сторон к соглашению по ядерной программе Ирана. Вчера сразу несколько высокопоставленных чиновников заявили о прогрессе в переговорах по этому вопросу.

ДОЛЛАР УМЕРЕННО ПРОСЕДАЕТ

Вчера вечером американская валюта отреагировала восходящим импульсом на публикацию протоколов последнего заседания ФРС, в которых отразилось определенное ужесточение взглядов некоторых чиновников регулятора на дальнейшую монетарную политику. Сегодня индекс доллара (DXY) находится под умеренным давлением, теряя сейчас 0,3% вблизи уровня 90 п.

Европейская валюта в четверг корректирует провал, произошедший вчера из-за ужесточения риторики ФРС. В данный момент пара EUR/USD торгуется немного выше уровня 1,220, прибавляя 0,2%.

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТИНА

В начале торгов пара USD/RUB обновила двухмесячный минимум, достигнув важной поддержки 73,5 руб., от которой произошел отскок. Однако развить восстановление не удалось, и доллар вновь намеревается проверить на прочность этот уровень. В случае закрытия часовой под ним, скорее всего, снижение ускорится с ближайшей целью в районе 73 руб.