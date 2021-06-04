Цены на нефть Brent завершают неделю ростом
МОСКВА, 4 июня — ПРАЙМ. Цены на нефть Brent завершают неделю ростом, но под конец темпы роста немного затухают. Статистика от Минэнерго США показала сокращение запасов сырой нефти на 5,1 миллионов баррелей, тогда как запасы бензинов выросли на 1,5 миллион баррелей, а запасы дистиллятов — на 3,7 миллиона баррелей. Также отметим, что поставки бензинов снизились на 3,5%, что вкупе с ростом запасов других нефтепродуктов говорит пока о вялом спросе в преддверии автомобильного сезона (данные за прошлую неделю). Мы полагаем, что нефть Brent останется по итогам этой недели в зоне 70-72 долларов за баррель, а динамика следующей недели будет прежде всего определяться данными по спросу и прогнозами по рынку — от ОПЕК и МЭА.
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