Индекс Мосбиржи вчера на открытии торгов переписал исторический максимум, но тут же началась фиксация прибыли. Попытка стабилизировать ситуацию в середине дня ни к чему не привела, под занавес основной сессии распродажи усилились и по итогам вторника индикатор потерял почти процент.

Сегодня день будет насыщен событиями. Сначала ждем итогов переговоров Байдена и Путина. Вряд ли на этой встрече лидеры двух стран сумеют договориться об улучшении отношений. Скорее всего, на пресс-конференции они отделаются общими уважительными словами, что уже будет не плохо.

Отсутствие позитивных договоренностей вполне может стать поводом для усиления продаж перекупленных российских акций. Все понимают, что после встречи вероятность продолжения политических и экономических атак на Россию возрастет.

Далее важны будут слова главы ФРС США Джерома Пауэлла по поводу инфляции и сроков начала сворачивания мер количественного стимулирования экономики. Скорее всего, регулятор попытается успокоить рынки.

Внешний фон с утра складывается нейтральным. Американские фьючерсы торгуются в районе вчерашнего закрытия, приближающаяся к отметке 74,5 долларов за баррель нефть компенсирует снижение цен металлов.

С рынка нефти исходит и еще одна угроза для российского рынка. Цены на нефть на какое-то время могут уйти даже выше отметки 75 долларов, но любой негатив вызовет коррекцию в район 73 доллара. В последнее время наша нефтянка слабо откликалась на рост нефти и гораздо охотнее отреагирует на ее снижение.

При снижении нефти стоит открывать шорты по "Роснефти". Бумага в последние дни выглядит очень слабо, похоже, в ней наметился какой-то крупный продавец.

Рубль в паре с долларом вновь не удержался под отметкой 72. Скорее всего, и рубль отреагирует на встречу Байден-Путин небольшим снижением.