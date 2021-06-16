США и Китай в спирали конфронтации
Азиатские индексы торговались преимущественно в минусе, но все по разным причинам. Впрочем, тревожные ожидания решения ФРС доминировали.
Китайские индексы вновь под давлением негативных политических сигналов. Почти каждый день рынок получает новости о действиях США против КНР. Накануне Еврокомиссия и США договорились о тарифном перемирии на пять лет в сфере производства самолётов и данное решение направлено против нерыночных практик Китая по поддержке национального авиастроения. Позже в Китае выйдут данные по промышленности и розничной торговле.
Японский рынок находился под давлением. Динамика акций во многом повторяла события на Wall Street с падением бумаг, относящихся к производству микросхем, и меньшей слабостью цикличных компаний. Например, Tokyo
Electron дешевели на 1,3%, а производитель тестового оборудования Advantest потерял почти 1,0% своей капитализации. На этом фоне акции японской нефтяной компании Inpex подскочили почти на 5%. Статистика по Японии оказалась слабее ожиданий. Базовые машиностроительные заказы выросли за апрель лишь на 0,6% при ожиданиях роста на 2,7%. Экспорт в мае увеличился на 49,6% при ожиданиях 51,3%, а импорт вырос на 27,9% при ожиданиях 26,6%.
По состоянию на 8:30 мск:
- NIKKEI 225 — 29294,83 п. (-0,50%),
- Hang Seng — 28486,53 п. (-0,53%),
- Shanghai Composite — 3516,98 п. (-1,11%).
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