Рост сменился коррекцией. По итогам дня в цене прибавили акции Сургутнефтегаза (+2,67%). Аутсайдерами стали бумаги Фосагро (-3,16%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 72-72,50.

X5 Group (-0,61%, цель на 12 месяцев: 3 150 руб.) закроет сегмент гипермаркетов Карусель. Сеть насчитывает около 90 магазинов. Ее выручка в первом квартале составила около 10 млрд руб., сократившись на 50% г/г.

Пандемия усугубила положение гипермаркетов: упали их трафик и продажи. Объемы перераспределились между сегментами онлайн и магазинами формата "у дома". Общая выручка Х5 в результате выросла на 8%. Мы оцениваем инициативу позитивно. Часть магазинов перейдет в сегмент Перекресток с выручкой около 90 млрд руб. в квартал, часть купят О'Кей или Лента. Сумму, за которую будет проданы магазины, назвать нельзя, поскольку неизвестно, какая часть будет продана.

Яндекс (-2,72%) может выйти на рынок розничных финансовых продуктов. СМИ сообщают о намерении холдинга в 2022 году запустить сервис банковских карт. Это довольно конкурентный рынок, поэтому только за счет узнаваемого бренда и маркетинга быстро занять значительную долю на нем Яндексу не удастся. В России на начало года было выпущено 305 млн банковских карт, из них только около 40 млн кредитных. Ежегодно их число растет на 5-10%, удвоение произошло за девять лет.

В целом рынок можно считать насыщенным. Если количество клиентов не достигло миллиона, карточный бизнес не приносит финансовым организациям существенных доходов. Мы не пересматриваем финансовый прогноз для Яндекса в связи с сообщениями в СМИ, поскольку эффект от банковского направления ожидается не ранее 2022 года.

Торговая идея: X5 Group (-0,61%), спек. покупка, ближайшая цель: 2 650 руб. Сохраняем долгосрочный прогноз на уровне 3 150 руб. Ближайшая цель — предыдущий локальный максимум около 2 650 руб. Драйверами роста для бумаг выступают туристический сезон, а также повышение цен на продовольствие.

Ожидаем смешанную динамику. В фокусе переговоры между лидерами США и России. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 72,00-72,50. Ориентир для индекса Мосбиржи: 3800-3850 пунктов.