Во вторник на рынках США, КНР и Японии наблюдалась отрицательная динамика на фоне более высокого снижения розничных продаж в США, что может свидетельствовать о замедлении роста экономики и прибыли компаний, соответственно. Цены на медь и никель заметно снизились, что может с одной стороны свидетельствовать об росте предложения, что хорошо, либо о снижении спроса, что является тревожным событием. Президент США Джозеф

Байден продолжает зарубежные поездки и в среду ожидается встреча с президентом РФ — Владимиром Путиным в Женеве. До этого США и союзники по НАТО сделали определенные заявления по поводу КНР, которые вызвали резкую реакцию китайских властей и это отрицательно повлияло на акции китайских компаний.

Основным событием среды с точки зрения макроэкономики является решение по процентной ставке ФРС, участники рынка не ожидают никаких изменений по данному вопросу и на данный момент центральному банку удалось убедить рынок в том, что повышенная инфляция является временным явлением и преждевременного повышения ставки не будет. При этом всех занимает вопрос насчет сроков сокращения выкупов государственных облигаций в рамках политики "количественного смягчения" (QE), которое приведет к росту доходностей на долговом рынке и снижению ликвидности.

Microsoft прекращает поддержку Windows 10 в 2025 году и готовится к запуску следующей версии своей операционной системы Windows, которая, вероятно, будет называться Windows 11. Генеральный директор Сатья Наделла сказал, что "самые важные обновления Windows за последнее десятилетие" будут представлены на конференции компании Build 2021, которая состоится 24 июля 2021 года.

По нашим оценкам, это нейтрально для Microsoft. Изначально компания планировала сделать Windows 10 "последней версией Windows", которая будет постоянно обновляться. Мы не ожидаем, что у компании значительно увеличатся расходы на исследования и разработки (13,5% от выручки в прошедшем финансовом году), в том числе и потому, что с большой вероятностью разработка велась уже какое-то время. Выручка от продажи Windows за последний финансовый год — $22 млрд (около 16% от годовой выручки).

Доля Windows на рынке операционных систем по всем устройствам по всему миру на май 2021 года, по данным statcounter составляет 30,86% (35,83% годом ранее) и продолжает уменьшаться на фоне роста мобильных устройств на Android — 41,42% (35,83% годом ранее) и iOS — 16,1% (15,28% годом ранее). При этом снижение доли связано в большей степени с ростом числа смартфонов по всему миру, так число смартфонов по данным

Ассоциации GSMA в 2021 году уже достигло 3,8 млрд (+8% г/г), в то время как в 2020 году по данным Gartner продажи компьютеров составили 275 млн (+4,8% г/г) и 2020 год был довольно удачным в части продаж. На рынке операционных систем для ПК Microsoft занимает 73,54% (77% годом ранее).