Российский рынок начинал день ростом, но затем отступил в ожидании результатов переговоров президентов РФ и США, а также итогов заседания ФРС. Впрочем, даже нейтральные итоги женевской встречи будут для рынка позитивом, а ФРС вряд ли существенно поменяет риторику в отношении денежной политики. Немного негатива рынку добавляют промышленные металлы, которые торгуются в минусе на фоне дальнейшего ухудшения отношений США и Китая.

— По состоянию на 15:20 мск индекс МосБиржи — 3826,36 п. (+0,10%), а РТС — 1675,89 п. (+0,64%).

— Сектор металлов и добычи терял около 0,9%, реагируя на слабость промышленных металлов. Отраслевой индекс нефти и газа, напротив, прибавлял 0,3% вслед за нефтью, которая поднялась выше $74 за баррель Brent.

— Из корпоративных событий отметим просадку акций ММК после дивидендной отсечки. В бумагах ГМК "Норникель" падение более чем на 1,2% вслед за ценами на медь и никель.