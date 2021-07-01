Отсутствие негативных внешних факторов в среду привело к достаточно быстрому отскоку российского рынка. Эмоциональная распродажа вторника к текущему моменту выкуплена. Индекс МосБиржи вчера на растущих оборотах вернулся в район 3840 п. Локомотивом выступили акции нефтегазового сектора (+2%).

Ситуация на сырьевых площадках оставалась относительно стабильной, западные индексы торгуются около исторических максимумов. Этого оказалось достаточно, чтобы не продолжать снижение на нашем рынке. Появились шансы на движение к рекордным отметкам при условии сохранения устойчивого внешнего фона. Однако уверенности в низкой волатильности на мировых рынках сейчас нет, учитывая два важных события: заседание ОПЕК+ и пятничную статистику с рынка труда США.

По индексу МосБиржи о новой потенциальной волне коррекции можно будет говорить при спуске ниже 3765-3775 п. Пока этого не произошло, актуален коридор с верхней зоной торможения в районе 3875-3890 п.

Негативным внутренним драйвером по-прежнему является инфляция. Вчерашние данные Росстата указали на ускорение недельного прироста показателя до +0,23%. Исходя из среднесуточной динамики годовая инфляция к 28 июня составила 6,43%, обновив пятилетний максимум. С начала года потребительские цены увеличились на 4,13%.

Подобная статистика не оставляет вариантов Банку России, который на заседании 23 июля может повысить ставку на 50 п.п. и более. Рост рублевых ставок — это негатив для акций. Инструменты с фиксированной доходностью, облигации или депозиты, в глазах инвесторов постепенно становятся интереснее по сравнению с дивидендной доходностью.

Впрочем, сразу отмечу, что на длинном горизонте нет ожиданий заякоревания инфляции выше 6%. Таргет ЦБ в 4% в 2022 г. наверняка будет достигнут. Так что всплеск инфляции не должен заставлять существенно пересматривать справедливые цены акций, вводя более высокие долгосрочные ставки дисконтирования.

Ключевым событием сегодняшнего дня станет заседание министерского комитета ОПЕК+. Картель рассмотрит план дальнейшего увеличения добычи, начиная с августа. По опыту прошлых решений ОПЕК+ могу сказать, что базовые рыночные прогнозы по действиям нефтедобывающих стран достаточно часто не реализовывались. Это не ФРС, которая заранее готовит рынки к своим решениям, не допуская непредсказуемых действий.

Сейчас можно лишь предположить, что с учетом наличия дефицита на рынке нефти (спрос остается выше предложения) члены картеля рассмотрят увеличение добычи. Например, это может быть дополнительно +500 тыс. б/с в августе. Российская сторона на переговорах наверняка будет выступать за подобный сценарий или даже более значительное увеличение. Но некоторые члены ОПЕК довольны взлетом цен до $70+ долларов за баррель и могут не захотеть рисковать, предложив как можно дольше сохранять состояние рыночного дефицита. Ведь еще до конца непонятны перспективы возврата иранской нефти, которая может перевернуть игру при заключении "ядерной сделки".

Фьючерсы Brent сейчас остаются в районе $75. Накануне поддержку оказала статистика EIA, указавшая на продолжение снижения запасов сырой нефти в США шестую неделю подряд.

Сверху ориентиром и локальным сопротивлением по Brent выступает район около $77,2, и далее при его пробое ничего не останется кроме круглой отметки в $80. Это абсолютно комфортные значения для российских нефтяников. Об ухудшении картины можно будет рассуждать при закреплении ниже $70-71,5.