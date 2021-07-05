Доходности на российской суверенной кривой – на локальных минимумах
МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. На фоне снижения ставок на рефляцию II квартал 2021 года стал довольно удачным для рынка базового актива: так, доходность индекса Bloomberg Barclays US Treasury составила 1,75% (против снижения в 4,25%, которое произошло в I квартале 2021 года). Соответственно, хороший рост во 2К21 показал и индекс долларового долга развивающихся стран (Bloomberg Barclays EM USD Aggregate Total Return Index), который подрос на 2,99% (против снижения в 3,48% по итогам января-марта).
В российском корпоративном сегменте легкое ценовое давление ощущалось в выпусках с погашением через 2-3 года. Возможно, это явилось следствием небольшого роста доходности UST-2, которая превысила отметку 0,2% — уровень консолидации с марта 2020 года.
"Сезон отпусков" в самом разгаре в секторе российских евробондов. Между тем, риск-премия (5-летняя CDS) постепенно снизилась почти до уровней начала года. Соответственно, на локальных минимумах находятся и доходности на российской суверенной кривой.
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