После небольшого восстановления позиций в конце прошлой недели доллар в понедельник снова снижается на глобальных площадках. В первой половине дня индекс USD вел борьбу за отметку 92 пункта, снижаясь на 0,2%. За последнюю неделю индекс доллара снижается уже пятую торговую сессию, потеряв порядка 0,7%.

На валютных площадках развивающихся рынков американская валюта в понедельник также демонстрировала преимущественно снижение. Укрепление в паре с USD показывали российский рубль, турецкая лира, индонезийская рупия, южноафриканский рэнд и мексиканское песо. Общую ситуацию на рынках EM в начале недели не испортила публикация достаточно слабого индекса деловой активности в производственном секторе Китая за июль, значение которого оказалось на минимуме с апреля 2020 г.

Усиление аппетита к риску на развивающихся рынках позволяло российскому рублю не замечать снижение нефтяных котировок в начале недели. В понедельник котировки марки Brent снижались на 1%, хотя в целом за неделю оставались в небольшом плюсе.

Еще до окончания первой половины дня пара доллар/рубль опускалась ниже 73 руб., однако не смогла обновить минимум торгов в пятницу. Не исключено, что уже в начале августа рубль попытается преодолеть свой июльский максимум в 72,7 руб. по доллару. В то же время настроения инвесторов на глобальных рынках могут измениться в худшую сторону после публикации в конгрессе США доклада о происхождении коронавируса. Итоги расследования могут повысить геополитическую напряженность и усилить риск новых торговых противостояний между США и Китаем, что существенно ослабит аппетит к риску на мировых площадках.