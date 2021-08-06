События в сфере макроэкономики и бизнеса 6 августа
МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 6 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:00
|AUD
|Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи
|2:30
|JPY
|Япония — Индекс расходов домохозяйств (г/г) (июнь)
|11,6%
|-5,1% (факт)
|2:30
|JPY
|Япония — Индекс расходов домохозяйств (м/м) (июнь)
|-2,1%
|-3,2% (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Доклад РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (м/м)
|-0,6%
|0,4% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (г/г)
|8,7%
|7,6% (факт)
|9:00
|EUR
|Германия — Объём промышленного производства (м/м) (июнь)
|-0,8%
|-1,3% (факт)
|9:45
|EUR
|Франция — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (2кв2021)
|0,3%
|14:15
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Бена Бродбента
|15:30
|USD
|США — Средняя почасовая заработная плата (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) (г/г) (июль)
|3,6%
|3,8%
|15:30
|USD
|США — Средняя почасовая заработная плата (м/м) (июль)
|0,3%
|0,3%
|15:30
|USD
|США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (июль)
|850 тыс
|870 тыс
|15:30
|USD
|США — Доля экономически активного населения (июль)
|61,6%
|15:30
|USD
|США — Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе (июль)
|662 тыс
|700 тыс
|15:30
|USD
|США — Уровень безработицы (июль)
|5,9%
|5,7%
|15:30
|CAD
|Канада — Изменение занятости (июль)
|230,7 тыс
|177,5 тыс
|15:30
|CAD
|Канада — Уровень безработицы (июль)
|7,8%
|7,4%
|17:00
|CAD
|Канада — Индекс деловой активности (PMI) Ivey (июль)
|71,9
|20:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|387
|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|491
|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|-5,7 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|449,8 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|199,4 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|-9,8 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|39,4 тыс
|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-39,3 тыс
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-59,9 тыс
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|7,6 тыс
|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|38,1 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Сбербанк — финансовая отчетность по РСБУ за 2кв2021
|RUB
|Фосагро — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2021 и телеконференция менеджмента
|RUB
|ОГК-2 — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2021
|RUB
|Мосэнерго — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2021
https://1prime.ru/experts/20210806/834389014.html