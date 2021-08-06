МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 6 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:00 AUD Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи    
2:30 JPY Япония — Индекс расходов домохозяйств (г/г) (июнь) 11,6% -5,1% (факт)
2:30 JPY Япония — Индекс расходов домохозяйств (м/м) (июнь) -2,1% -3,2% (факт)
4:30 AUD Австралия — Доклад РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике    
9:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (м/м) -0,6% 0,4% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (г/г) 8,7% 7,6% (факт)
9:00 EUR Германия — Объём промышленного производства (м/м) (июнь) -0,8% -1,3% (факт)
9:45 EUR Франция — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (2кв2021) 0,3%  
14:15 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Бена Бродбента    
15:30 USD США — Средняя почасовая заработная плата (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) (г/г) (июль) 3,6% 3,8%
15:30 USD США — Средняя почасовая заработная плата (м/м) (июль) 0,3% 0,3%
15:30 USD США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (июль) 850 тыс 870 тыс
15:30 USD США — Доля экономически активного населения (июль) 61,6%  
15:30 USD США — Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе (июль) 662 тыс 700 тыс
15:30 USD США — Уровень безработицы (июль) 5,9% 5,7%
15:30 CAD Канада — Изменение занятости (июль) 230,7 тыс 177,5 тыс
15:30 CAD Канада — Уровень безработицы (июль) 7,8% 7,4%
17:00 CAD Канада — Индекс деловой активности (PMI) Ivey (июль) 71,9  
20:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 387  
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 491  
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ -5,7 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 449,8 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 199,4 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC -9,8 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC 39,4 тыс  
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -39,3 тыс  
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -59,9 тыс  
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 7,6 тыс  
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 38,1 тыс  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Сбербанк — финансовая отчетность по РСБУ за 2кв2021    
  RUB Фосагро — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2021 и телеконференция менеджмента    
  RUB ОГК-2 — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2021    
  RUB Мосэнерго — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2021    