2021-08-09T09:27:13+03:00
2021-08-09T09:27:13+03:00
2021-08-09T09:27:13+03:00
2021
https://1prime.ru/experts/20210809/834405863.html
События в сфере макроэкономики и бизнеса 9 августа
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Ожидаемые в понедельник, 9 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса. Международные события Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
JPY
Япония — День гор — выходной на... ПРАЙМ, 09.08.2021
события в сфере макроэкономики и бизнеса, новости, мнения аналитиков
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 9 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|
|JPY
|Япония — День гор — выходной на Токийской фондовой бирже
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|4:30
|CNY
|Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль)
|-0,4%
|0,3% (факт)
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль)
|1,1%
|1% (факт)
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс цен производителей (г/г) (июль)
|8,8%
|9% (факт)
|9:00
|EUR
|Германия — Сальдо торгового баланса (июнь)
|12,8 млрд евро
|13,6 млрд евро (факт)
|17:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)
|
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|17:00
|USD
|США — Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS /Job Openings and Labor Turnover Survey/ (июнь)
|9,209 млн
|9,27 млн
Российские события
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|
|RUB
|Русагро — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2021
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|RUB
|Группа Самолет — закрытие реестра для участия в ВОСА (02.09.2021, в заочной форме, одобрение крупной сделки)
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|RUB
|Аэрофлот — СД (программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности до 2030)
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