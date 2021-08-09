События в сфере макроэкономики и бизнеса 10 августа
МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 10 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:01
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г) (июль)
|6,7%
|2:50
|JPY
|Япония — Счет текущих операций платежного баланса (с учетом сезонных колебаний)
|1,87 трлн йен
|2:50
|JPY
|Япония — Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (июнь)
|1,98 трлн йен
|0,78 трлн йен
|3:00
|AUD
|Австралия — Продажи нового жилья (HIA) (м/м)
|14,8%
|4:30
|AUD
|Австралия — Разрешения на строительство (м/м)
|-6,7%
|4:30
|AUD
|Австралия — Индекс делового доверия NAB (июль)
|11
|12:00
|EUR
|Германия — Индекс текущих экономических условий ZEW (август)
|21,9
|30
|12:00
|EUR
|Германия — Индекс экономических настроений ZEW (август)
|63,3
|57
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс экономических настроений от ZEW (август)
|61,2
|15:30
|USD
|США — Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (2кв2021)
|5,4%
|3,5%
|15:30
|USD
|США — Затраты на рабочую силу (кв/кв) (2 кв2021)
|1,7%
|1,2%
|19:00
|USD
|США — Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA /Управления энергетической информации США/
|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|-0,879 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|АЛРОСА — операционные результаты /продажи/ за июль 2021
|RUB
|ТМК /Трубная металлургическая компания/ — закрытие реестра для участия в ВОСА (03.09.2021, в заочной форме, див-ды 1П2021, реестр для выплаты — 17.09.2021)
|3 (1П2020) + 9,67 (фин) — див-д 2020
|17,71 (1П2021, рекоменд. СД) — див-д 2021
|RUB
|ВымпелКом — закрытие реестра для участия в ВОСА (30.09.2021, выборы СД в новом составе)
https://1prime.ru/experts/20210809/834409751.html