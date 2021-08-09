МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 10 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:01 GBP Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г) (июль) 6,7%  
2:50 JPY Япония — Счет текущих операций платежного баланса (с учетом сезонных колебаний) 1,87 трлн йен  
2:50 JPY Япония — Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (июнь) 1,98 трлн йен 0,78 трлн йен
3:00 AUD Австралия — Продажи нового жилья (HIA) (м/м) 14,8%  
4:30 AUD Австралия — Разрешения на строительство (м/м) -6,7%  
4:30 AUD Австралия — Индекс делового доверия NAB (июль) 11  
12:00 EUR Германия — Индекс текущих экономических условий ZEW (август) 21,9 30
12:00 EUR Германия — Индекс экономических настроений ZEW (август) 63,3 57
12:00 EUR Еврозона — Индекс экономических настроений от ZEW (август) 61,2  
15:30 USD США — Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (2кв2021) 5,4% 3,5%
15:30 USD США — Затраты на рабочую силу (кв/кв) (2 кв2021) 1,7% 1,2%
19:00 USD США — Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA /Управления энергетической информации США/    
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) -0,879 млн барр  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB АЛРОСА — операционные результаты /продажи/ за июль 2021    
  RUB ТМК /Трубная металлургическая компания/ — закрытие реестра для участия в ВОСА (03.09.2021, в заочной форме, див-ды 1П2021, реестр для выплаты — 17.09.2021) 3 (1П2020) + 9,67 (фин) — див-д 2020 17,71 (1П2021, рекоменд. СД) — див-д 2021
  RUB ВымпелКом — закрытие реестра для участия в ВОСА (30.09.2021, выборы СД в новом составе)    