События в сфере макроэкономики и бизнеса 11 августа
МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 11 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|3:30
|AUD
|Австралия — Индекс потребительских настроений Westpac (август)
|1,5%
|9:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль)
|0,9%
|0,9%
|11:00
|EUR
|Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль)
|0,3%
|0,3%
|12:40
|EUR
|Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций
|-0,3%
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль)
|4,5%
|4,3%
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль)
|0,9%
|0,4%
|15:30
|USD
|США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль)
|0,9%
|0,5%
|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|3,626 млн барр
|-1,05 млн барр
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|-0,543 млн барр
|20:00
|USD
|США — Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот
|1,371%
|21:00
|USD
|США — Отчет об исполнении федерального бюджета США
|-174 млрд долл
|-307 млрд долл
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Юнипро — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2021
|11:00 мск (09:00 лнд, 04:00 NY)
|RUB
|Юнипро — телеконференция менеджмента
|RUB
|Россети Ленэнерго — СД (отчет об исполнении сводного /РСБУ/ и консолидированного /МСФО/ бизнес-планов группы за 1кв2021)
https://1prime.ru/experts/20210810/834415994.html