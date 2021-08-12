События в сфере макроэкономики и бизнеса 12 августа
МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 12 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:01
|GBP
|Великобритания — Баланс цен на жилье от RICS (июль)
|82%
|79% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Бизнес-инвестиции (кв/кв) (2кв2021)
|-10,7%
|2,4% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — ВВП (г/г) (2кв2021)
|-6,1%
|22,2% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — ВВП (кв/кв) (2кв2021)
|-1,6%
|4,8% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Объём промышленного производства (м/м) (июнь)
|0,6%
|0,7% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Производительность труда
|0,9%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (июнь)
|0,1%
|0,2% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Изменение месячного ВВП 3м/3м
|3,6%
|4,8% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Сальдо торгового баланса (июнь)
|-9,6 млрд ф.ст.
|-11,99 млрд ф.ст. (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (июнь)
|-5,24 млрд ф.ст.
|-7,1 млрд ф.ст. (факт)
|9:00
|AUD
|Австралия — Продажи нового жилья (HIA) (м/м)
|14,8%
|11:00
|USD
|США — Ежемесячный отчет МЭА /Международного энергетического агентства/
|12:00
|EUR
|Еврозона — Объём промышленного производства (м/м) (июнь)
|-1%
|-0,2%
|14:00
|USD
|США — Ежемесячный отчет ОПЕК
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июль)
|1%
|0,5%
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|385 тыс
|375 тыс
|15:30
|USD
|США — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июль)
|1%
|0,6%
|16:00
|GBP
|Великобритания — Сервис отслеживания ежемесячных показателей ВВП (Monthly GDP Tracker) от NIESR
|4,8%
|19:00
|USD
|США — Отчет Министерства сельского хозяйства США /USDA WASDE/ об оценках спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 06.08)
|599,6 млрд долл (на 30.07)
|19:00
|RUB
|ВВП (квартальный) (г/г) (2кв2021)
|-0,7%
|RUB
|X5 Retail Group — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2021
|16:30 мск (14:30 лнд)
|RUB
|X5 Retail Group — телеконференция менеджмента
|RUB
|Полюс — операционные результаты за 2кв2021
|RUB
|Роснефть — СД (об актуализации ИТ-стратегии 2018-2022 на период до 2025)
|RUB
|РУСАЛ — СД (рекоменд. по див-дам 1П2021)
|RUB
|СОЛЛЕРС Авто — СД (рассмотрение сделок с заинтересованностью)
|RUB
|Т Плюс — СД (о создании Пермского филиала по реализации приоритетных инвестпроектов, рассмотрение сделки с заинтересованностью)
https://1prime.ru/experts/20210812/834427127.html