МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 25 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
4:30 AUD Австралия — Завершенные строительные работы (кв/кв) (2кв2021) 2,4% 0,8% (факт)
11:00 EUR Германия — Индекс деловых ожиданий (август) 101,2 100
11:00 EUR Германия — Оценка текущей ситуации (август) 100,4 100,8
11:00 EUR Германия — Индекс делового климата IFO (август) 100,8 100,4
11:30 EUR Выступление представителя ECB г-на Де Сагуин    
15:30 USD США — Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (июль) 0,3% 0,5%
15:30 USD США — Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (июль) 0,8% -0,3%
15:30 CAD Канада — Объём оптовых продаж (м/м) -0,8%  
17:30 USD США — Запасы сырой нефти -3,234 млн барр -2,683 млн барр
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) -0,98 млн барр  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Банк Санкт-Петербург — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2021 и телеконференция менеджмента    
16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY) RUB Банк Санкт-Петербург — конференция менеджмента /ZOOM-формат/    
  RUB ТМК /Трубная металлургическая компания/ — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2021    
16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY) RUB ТМК /Трубная металлургическая компания/ — телеконференция менеджмента    
  RUB Детский мир — неаудированная финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2021    
19:00 RUB Объём розничных продаж (г/г) (июль) 10,9% 5,4% (прогноз)
19:00 RUB Уровень безработицы (июль) 4,8% 4,7% (прогноз)