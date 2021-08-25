События в сфере макроэкономики и бизнеса 25 августа
МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 25 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|4:30
|AUD
|Австралия — Завершенные строительные работы (кв/кв) (2кв2021)
|2,4%
|0,8% (факт)
|11:00
|EUR
|Германия — Индекс деловых ожиданий (август)
|101,2
|100
|11:00
|EUR
|Германия — Оценка текущей ситуации (август)
|100,4
|100,8
|11:00
|EUR
|Германия — Индекс делового климата IFO (август)
|100,8
|100,4
|11:30
|EUR
|Выступление представителя ECB г-на Де Сагуин
|15:30
|USD
|США — Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (июль)
|0,3%
|0,5%
|15:30
|USD
|США — Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (июль)
|0,8%
|-0,3%
|15:30
|CAD
|Канада — Объём оптовых продаж (м/м)
|-0,8%
|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|-3,234 млн барр
|-2,683 млн барр
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|-0,98 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Банк Санкт-Петербург — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2021 и телеконференция менеджмента
|16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY)
|RUB
|Банк Санкт-Петербург — конференция менеджмента /ZOOM-формат/
|RUB
|ТМК /Трубная металлургическая компания/ — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2021
|16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY)
|RUB
|ТМК /Трубная металлургическая компания/ — телеконференция менеджмента
|RUB
|Детский мир — неаудированная финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2021
|19:00
|RUB
|Объём розничных продаж (г/г) (июль)
|10,9%
|5,4% (прогноз)
|19:00
|RUB
|Уровень безработицы (июль)
|4,8%
|4,7% (прогноз)
https://1prime.ru/experts/20210825/834525601.html