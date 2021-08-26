Поставки бензина на рынок США – в середине диапазона 2015–2019 гг. Переработка нефти выросла на 9,2% год к году и на 0,4% неделя к неделе до 16,1 млн барр./сутки. Средняя загрузка НПЗ повысилась на 10,4 п.п. год к году и на 0,2 п.п. неделя к неделе до 92,4% – лучше прогнозов. По опросу Reuters изменений не ожидалось, по опросу Bloomberg прогнозировалось снижение на 0,05 п.п. неделя к неделе, диапазон оценок составлял от минус 0,9 п.п. до плюс 0,5 п.п. На побережье Мексиканского залива (53% переработки) загрузка снизилась на 1,4 п.п. до 91,7%, на Среднем Западе (25% переработки) показатель увеличился на 2,8 п.п. до 96,7% (максимум за шесть недель), на Западном побережье (14% переработки) загрузка также увеличилась на 1,5 п.п. до 88,5%. Поставки нефтепродуктов на рынок США выросли на 11,2% год к году и на 1,6% неделя к неделе до 21,8 млн барр./сутки. Поставки бензина выросли на 4,5% год к году и на 2,6% неделя к неделе до 9,57 млн барр./сутки – вблизи середины диапазона 2015–2019 гг. (9,2–9,9 млн барр./сутки). В среднем за четыре недели поставки бензина выросли на 8,0% год к году до 9,53 млн барр./сутки. Поставки дистиллятов увеличились на 3,7% год к году и упали на 5,1% неделя к неделе до 4,10 млн барр./сутки. За четыре недели поставки дистиллятов выросли на 6,8% год к году до 3,95 млн барр./сутки. Поставки авиакеросина возросли на 23% год к году и упали на 16,3% неделя к неделе до 1,40 млн барр./сутки. За последние четыре недели в среднем их рост год к году составил 45% (до 1,50 млн барр./сутки).