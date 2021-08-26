События в сфере макроэкономики и бизнеса 27 августа
МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 27 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|JPY
|Япония — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (август)
|-0,3%
|-0,2%
|2:30
|JPY
|Япония — Индекс потребительских цен Токио без учета цен на продовольствие и энергоносители (м/м) (август)
|0,3%
|4:30
|AUD
|Австралия — Объём розничных продаж (м/м) (июль)
|-1,8%
|-2,3%
|15:30
|USD
|США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (июль)
|3,5%
|3,6%
|15:30
|USD
|США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (июль)
|0,4%
|0,3%
|15:30
|USD
|США — Сальдо внешней торговли товарами (июль)
|-92,05 млрд долл
|15:30
|USD
|США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (июль)
|4
|15:30
|USD
|США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (июль)
|0,5%
|15:30
|USD
|США — Расходы физических лиц (м/м) (июль)
|1%
|0,3%
|15:30
|USD
|США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (июль)
|0,5%
|15:30
|CAD
|Канада — Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (июль)
|3,9%
|16:00
|USD
|США — Экономический симпозиум в Джэксон Хоул /Jackson Hole Symposium (США, штат Вайоминг)
|17:00
|USD
|США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла
|17:00
|USD
|США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (август)
|65,2
|65,2
|17:00
|USD
|США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (август)
|70,2
|70,7
|20:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|397
|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|500
|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|4,7 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|404,3 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|191,5 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|-21,9 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|27,3 тыс
|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-50,4 тыс
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-63,2 тыс
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|11,7 тыс
|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|57,6 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Интер РАО — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2021
|12:00 мск (10:00 лнд, 05:00 NY)
|RUB
|Интер РАО — телеконференция менеджмента
|RUB
|ЛУКОЙЛ — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2021
|15:00 мск (13:00 лнд, 08:00 NY)
|RUB
|ЛУКОЙЛ — телеконференция менеджмента
|RUB
|ФСК ЕЭС — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2021
|15:00 мск (13:00 лнд, 08:00 NY)
|RUB
|ФСК ЕЭС — телеконференция менеджмента
|RUB
|Россети — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2021
|15:00 мск (13:00 лнд, 08:00 NY)
|RUB
|Россети — телеконференция менеджмента
|RUB
|Татнефть — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2021
|RUB
|Мечел — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2021
|RUB
|НЛМК — ВОСА (реестр закрыт 02.08.2021, в заочной форме, див-ды 1П2021, реестр для выплаты — 07.09.2021)
|3,21 (1кв2020) + 4,75 (1П2020) + 6,43 (9м2020) + 7,25 (фин) — див-д 2020
|7,71 (1кв2021) + 13,62 (1П2021, рекоменд. СД) — див-д 2021
|RUB
|МТС — закрытие реестра для участия в ВОСА (30.09.2021, в заочной форме, див-ды 1П2021, реестр для выплаты — 12.10.2021)
|8,93 (1П2020) + 26,51 (фин) — див-д 2020
|10,44 (1П2021, рекоменд. СД) — див-д 2021
|RUB
|НОВАТЭК — СД (рекоменд. по див-дам за 1П2021)
|11,82 (1П02020) + 23,74 (фин) — див-д 2020
|RUB
|Абрау-Дюрсо — СД (вопросы созыва ВОСА)
https://1prime.ru/experts/20210826/834535593.html