МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 27 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 JPY Япония — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (август) -0,3% -0,2%
2:30 JPY Япония — Индекс потребительских цен Токио без учета цен на продовольствие и энергоносители (м/м) (август) 0,3%  
4:30 AUD Австралия — Объём розничных продаж (м/м) (июль) -1,8% -2,3%
15:30 USD США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (июль) 3,5% 3,6%
15:30 USD США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (июль) 0,4% 0,3%
15:30 USD США — Сальдо внешней торговли товарами (июль) -92,05 млрд долл  
15:30 USD США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (июль) 4  
15:30 USD США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (июль) 0,5%  
15:30 USD США — Расходы физических лиц (м/м) (июль) 1% 0,3%
15:30 USD США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (июль) 0,5%  
15:30 CAD Канада — Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (июль) 3,9%  
16:00 USD США — Экономический симпозиум в Джэксон Хоул /Jackson Hole Symposium (США, штат Вайоминг)    
17:00 USD США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла    
17:00 USD США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (август) 65,2 65,2
17:00 USD США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (август) 70,2 70,7
20:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 397  
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 500  
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ 4,7 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 404,3 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 191,5 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC -21,9 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC 27,3 тыс  
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -50,4 тыс  
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -63,2 тыс  
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 11,7 тыс  
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 57,6 тыс  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Интер РАО — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2021    
12:00 мск (10:00 лнд, 05:00 NY) RUB Интер РАО — телеконференция менеджмента    
  RUB ЛУКОЙЛ — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2021    
15:00 мск (13:00 лнд, 08:00 NY) RUB ЛУКОЙЛ — телеконференция менеджмента    
  RUB ФСК ЕЭС — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2021    
15:00 мск (13:00 лнд, 08:00 NY) RUB ФСК ЕЭС — телеконференция менеджмента    
  RUB Россети — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2021    
15:00 мск (13:00 лнд, 08:00 NY) RUB Россети — телеконференция менеджмента    
  RUB Татнефть — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2021    
  RUB Мечел — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2021    
  RUB НЛМК — ВОСА (реестр закрыт 02.08.2021, в заочной форме, див-ды 1П2021, реестр для выплаты — 07.09.2021) 3,21 (1кв2020) + 4,75 (1П2020) + 6,43 (9м2020) + 7,25 (фин) — див-д 2020 7,71 (1кв2021) + 13,62 (1П2021, рекоменд. СД) — див-д 2021
  RUB МТС — закрытие реестра для участия в ВОСА (30.09.2021, в заочной форме, див-ды 1П2021, реестр для выплаты — 12.10.2021) 8,93 (1П2020) + 26,51 (фин) — див-д 2020 10,44 (1П2021, рекоменд. СД) — див-д 2021
  RUB НОВАТЭК — СД (рекоменд. по див-дам за 1П2021) 11,82 (1П02020) + 23,74 (фин) — див-д 2020  
  RUB Абрау-Дюрсо — СД (вопросы созыва ВОСА)    