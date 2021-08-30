Пятница прошла под знаком роста — индекс РТС прибавил 1,8%. Сегодня при открытии рынка "быки" по-прежнему будут сильными.

Мягкая позиция главы ФРС во время выступления в пятницу подтолкнула индекс доллара до двухнедельного минимума. Джером Пауэлл не дал каких-либо намеков относительно графика сокращения стимулов и вселил надежды на то, что процентные ставки могут оставаться более низкими в течение длительного времени. Вследствие этого сырьевые цены останутся на высоком уровне.

Более 90% добычи нефти США в Мексиканском заливе было остановлено из-за урагана "Ида". Важным фактором для нефтяных цен является и заседание ОПЕК+ в среду. Члены ОПЕК+ встретятся чтобы обсудить ранее согласованное увеличение на 400 000 баррелей в сутки в течение следующих нескольких месяцев. Министр нефти Кувейта заявил СМИ, что решение об увеличении добычи нефти на 400 000 может быть пересмотрено в связи с некотрой слабостью спроса. Цены на нефть двигаются в рамках понижательного канала 64,5 — 73,5 доллара за баррель по марке Brent, и по мере приближения к верхней границе давление продавцов будет возрастать. Что касается зоны поддержки, то она находится в диапазоне 68,5-69,5 доллара за баррель.

Что же касается индекса РТС, то он никак не может "перебить" июньские максимумы. Отчасти это связано с нервозной ситуацией на рынке развивающихся стран в связи с проблемами инвесторов, которые покупали китайские акции. В последнее время некоторые инвесторы и инвестиционные компании получили уведомление от Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая, что, по новым правилам компаниям, которые работают с данными пользователей, нельзя выходить на биржу за границей.

Китай усилит контроль над серыми схемами которые используют многие IT компании для того чтобы обойти ограничения на иностранные инвестиции. Таким образом компании сектора IT и образования стали "токсичными активами".

Во вторник на фоне принятия закона о защите персональных данных акции таких компаний, как Tencent и Alibaba, устроили ралли, но затем они снова стали падать. Кроме давления китайских властей есть еще давление американских регулирующих органов, которые активно предупреждают инвесторов об опасности покупки акций китайских компаний. Закон о защите персональных данных начнет действовать в ноября. Тогда будет некоторая ясность в правилах игры и можно будет усилить "длинные" позиции.

На этой неделе внимание инвесторов приковано также к данным по заработной плате в несельскохозяйственном секторе США за август, которые выйдут в пятницу.